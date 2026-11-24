Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, представил инструмент Evolution CMCP для агентного управления облачной инфраструктурой на платформе Cloud.ru Evolution. Теперь инженер может ставить задачи в обычном чате, а ИИ-агент самостоятельно выполнит всю последовательность действий. Например, создаст виртуальную сеть и подсеть, развернет в ней кластер PostgreSQL, дождется его готовности и создаст базу данных с пользователем.

Все шаги выполняются автоматически, без необходимости вручную переключаться между разными сервисами и переносить идентификаторы ресурсов. Агенты стали полноценным инструментом, способным выполнять операции с облачными ресурсами по запросу пользователя, сформулированному обычными словами.

В основе решения лежит протокол SHIELD, разработанный с учетом требований к безопасности при управлении инфраструктурой ИИ-агентом. Перед выполнением любого действия протокол проверяет параметры и состояние ресурса, показывает план операций и запрашивает подтверждение на значимые действия. Это гарантирует, что агент работает строго в пределах разрешенных прав и не совершит непреднамеренных изменений.

При этом 17% пользователей облачных платформ Cloud.ru уже используют ИИ-агентов для управления инфраструктурой. 88% из них работают с внешними агентами. Главные задачи, которые доверяют агентам: мониторинг и диагностика (53%) и создание и настройка инфраструктуры (24%). 12% пока «только экспериментируют», не доверяя агентам реальных задач. Данные получены из ноябрьского опроса 98 клиентов компании из финансов, ИТ, ритейла, АПК и других отраслей.

Решение реализует концепцию “agentic ready cloud” – бесшовную передачу контекста между агентом и человеком. Платформа объединяет консольную утилиту и MCP-сервер в одном продукте: инженер может поручить создание тестового стенда агенту, а затем продолжить работу с теми же ресурсами в терминале. Уже доступна работа с «ГигаАгентом» от «Сбера», Openclaw, Hermes и др.

Агент пользователя получает возможность работать с виртуальными машинами, сетями, контейнерами, базами данных, хранилищами и мониторингом, связывая действия разных сервисов в одну задачу. Например, он может развернуть Docker Compose на виртуальной машине: создать ВМ, назначить внешний IP, открыть порты, запустить приложение и проверить логи. Также агент умеет создавать кластеры баз данных, работать с контейнерами, читать метрики и историю событий.

Новое решение поможет разработчикам, DevOps и SRE-инженерам, системным администраторам и облачным архитекторам сократить рутинные задачи при запуске и сопровождении приложений. Оно будет востребовано в ИТ-командах в разработке ПО, финтехе, торговле, электронной коммерции, телекоме. Там, где приложение использует несколько облачных сервисов, ИИ-агент объединит работу с ними в единый запрос, освобождая команду для архитектуры, качества приложений и других экспертных задач.

Безопасность действий агента обеспечивается на всех уровнях: MCP-сервер ограничивает доступные проекты, инструменты и может работать в режиме «только чтение»; права на ресурсы проверяет облако, а согласие инженера передает клиентское приложение. Если агент меняет согласованные параметры, клиент показывает новый план и повторно запрашивает подтверждение. Для Docker Compose CMCP система требует нового подтверждения при изменении файла развертывания или пользовательских ключей после показа плана. В дальнейшем Evolution CMCP будет развивать и инструменты безопасности для обеспечения автономной работы агентов, но на всех этапах работы с агентом главной гарантией безопасности остаются права, которые пользователь выдает агенту.

«Рынок облачных технологий движется от простых подсказок к полноценному выполнению действий с инфраструктурой. Мы видим, что ИИ-агенты переходят на новый уровень, и для инженерных команд критически важно, чтобы агент мог не только объяснить, как создать ресурс, но и выполнить задачу с учетом всех прав и ограничений. Cloud.ru делает этот переход реальностью, предоставляя безопасный и контролируемый инструмент для автоматизации рутинных операций по управлению облачными ресурсами», – сказал директор блока разработки облачной платформы Cloud.ru Evolution Алексей Молчанов.