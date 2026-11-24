Владельцы публичных мест, похоже, экономят на удаленщиках и – публичный WiFi предоставляется невысокого качества. Аналитики Vigo изучили краудсорсинговые данные интернет-сервисов и приложения Merilo by Vigo за последний месяц и проанализировали более 52 млн Wi‑Fi сетей, из них 4% пришлось на публичные сети. Об этом CNews сообщили представители Vigo.

Исследование затронуло более 2 млн публичных WiFi, их результаты сравнили с данными по загрузке и скорости просмотра контента с данными закрытых сетей. Результат получился впечатляющим. В публичных WiFi сетях замеры Merilo by Vigo показали, что медианные скорости скачивания и загрузки ниже примерно в 2,8 и четыре раза соответственно. Проще говоря, публичный WiFi в кафе, на вокзалах или в метро позволяет оставаться на связи в мессенджерах, но отправлять документы, особенно тяжелые презентации или загружать большие объемы данных уже получается слабо. Та же проблема может возникать при созвонах с помощью интернет-сервисов: посидеть на совещании без задержек и прерывистой связи у пользователей получается плохо. Также у публичного WiFi слабее медианный уровень сигнала и выше RTT. Для пользователей это означает, что каждое действие происходит с задержкой: сайты долго загружаются, игры «лагают», во время созвонов собеседники говорят с задержками.

Аналитики сравнили показатели качества соединения с тем же метриками, но в закрытых сетях, то есть, в корпоративном WiFi или в домашнем.

83% точек публичного WiFi работают на 2,4 ГГц. Это старый, узкий и забитый помехами диапазон. Перегруженный эфир хорошо объясняет картину с низкой скоростью загрузки: сигнал сильный, но из-за перегрузки нестабильный и высока доля задержек. Точек на 5 ГГц, более быстрых и менее загруженных, оказалось всего 17%.

«Причин, у более низкого качества публичных Wi‑Fi сетей может быть несколько: экономия на B2B тарифах; подключение WiFi точки не к фиксированной сети, а к мобильной сети; размещение оборудования в неоптимальных местах для раздачи WiFi сигнала; высокая нагрузка; большие зоны покрытия малым количеством WiFi оборудования, помехами из-за наложения каналов, а также из-за недорогого оборудования», – сказал Антон Прокопенко, директор по продуктам Vigo.

Тренд, который косвенно подтверждает исследование – применение публичного WiFi становится все менее удобным инструментом, если необходимо качество интернет-соединения. Это плохая новость, например, для фрилансеров и удаленщиков, ведь пользоваться интернетом в кафе для работы уже столь же неудобно, как и мобильным интернетом, работающим с ограничениями. При этом причины посредственного качества соединения связаны скорее с объективными факторами, уверены авторы исследования - устаревшее оборудование, экономия или неудачное расположение роутеров в общественном зоне.