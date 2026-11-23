«Волга Индастри», входящая в «Агро Эксперт Груп», объединила ключевые процессы управления производственными активами на базе системы «Галактика ЕАМ». Проект охватывает весь цикл работы с оборудованием: от учета его технического состояния и планирования ремонтов до обеспечения работ материалами и контроля их выполнения. Внедрение реализовано совместно с системным интегратором «Проекты и Решения». Об этом CNews сообщил представитель «Галактики».

Завод «Волга Индастри» в Волгограде выпускает 81 наименование пестицидов и микроудобрений. Производственная площадка включает три цеха, участок по выпуску собственной тары и 14 технологических линий. Мощность предприятия составляет 65 млн литров препаратов в год. В рамках проекта автоматизирован учет оборудования и его технического состояния, регистрация неисправностей, оформление ремонтных заказов и фиксация результатов работ.

Система создает основу для перехода от планирования ремонтов по нормативам к риск-ориентированному подходу. Это позволит учитывать приоритетность работ при распределении ресурсов, повышать надежность оборудования, сокращать количество внеплановых ремонтов и снижать риски аварийных ситуаций.

Для планирования ТОиР формируются годовые графики ремонтов, которые проходят согласование с ответственными подразделениями и утверждение. Изменения сроков работ в утвержденном графике оформляются отдельными актами. Для внеплановых и аварийных ремонтов предусмотрен отдельный порядок: основанием для создания заказа служит зарегистрированный дефект, после чего заказ направляется на проверку и утверждение.

Планирование ремонтов связано с материально-техническим обеспечением. Потребность в материалах и запасных частях рассчитывается на основании утвержденных ремонтных заказов и позиций графика – на год, квартал или месяц. По результатам расчета формируются спецификации и заявки на закупку. Также рассчитывается потребность в пополнении страхового запаса с учетом установленных нормативов и фактических складских остатков. В системе фиксируются передача оборудования в ремонт и возврат в эксплуатацию, выполненные работы и использованные материалы.

В системе ведется учет заключений экспертиз промышленной безопасности, сроков эксплуатации оборудования и периодов проведения следующих экспертиз. На основе этих данных формируется график предстоящих проверок. Если по результатам экспертизы требуется ремонт, заключение служит основанием для оформления внепланового или аварийного заказа.

«В результате проекта мы получили единое информационное пространство для управления производственными активами. В одной системе связаны технические данные об оборудовании, планирование ремонтов и ответственность участников процессов. Теперь можно проследить весь путь – от выявления неисправности и оформления ремонтного заказа до завершения работ и возврата оборудования в эксплуатацию», – отметил Дмитрий Дьяков, главный инженер завода «Волга Индастри».

Кроме того, в системе ведется учет обучения, аттестаций, инструктажей и медицинских осмотров сотрудников. При назначении исполнителей можно проверить сведения об их подготовке и допусках. Для целевых и комплексных проверок в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды настроен процесс регистрации нарушений, назначения ответственных и контроля устранения. Выполнение мероприятий подтверждается документами.

В октябре 2026 г. система передана в опытно-промышленную эксплуатацию. К этому этапу подготовлены данные по 20 типам оборудования и 50 ремонтным объектам, настроены 56 технологических карт и 17 ремонтных циклов, внесены данные о 217 сотрудниках.