Рыночный ориентир применения ИИ в финансовой функции составил 44,7 балла из 100. Такие данные представлены в аналитическом отчете «ИИ-зрелость финансовой функции: от оценки к подтвержденному эффекту», который подготовила Школа финансов «СберУниверситета». Об этом CNews сообщили представители «СберУниверситета».

Согласно отчету, дальше всего внедрение ИИ продвинулось в учете и отчетности, финансовом планировании и анализе, а также в управленческом учете и аналитике. В казначействе и управлении рисками показатели ниже: здесь выше цена ошибки и строже требования к контролю моделей. Исследование также показывает, что компании-лидеры по внедрению ИИ отличаются прежде всего управленческими практиками. Компании-лидеры чаще принимают правила ответственного использования ИИ (72% против 48%), проверяют окупаемость пилотных проектов перед масштабированием и вовлекают ИТ-руководство в интеграцию технологий. При этом по росту бюджетов на ИИ и найму специалистов они не опережают остальные компании.

Оценить, насколько активно искусственный интеллект применяется в работе финансовых подразделений компаний, можно благодаря инструменту диагностики ИИ-зрелости от «СберУниверситета». Экспресс-оценка занимает около пяти минут, детальная — около двадцати минут и дает дорожную карту на 12 месяцев. По итогам детальной оценки компания получает индекс ИИ-зрелости от 0 до 100 баллов и один из трех профилей — «Начинающий», «Практик» или «Лидер». В основе инструмента — модель, учитывающая организационную готовность и применение ИИ в шести областях финансовой функции. Оценка отражает не только внедрение технологии, но и то, как компания организует ее использование и контроль. Авторы изучили более 70 российских и международных исследований за 2024–2026 гг. Выводы проверили с помощью глубинных интервью с финансовыми директорами российских компаний.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка, финансовый директор: «За последние два года фундаментально изменился характер диалога между советом директоров и финансовым директором. Технологический энтузиазм сменяется инвестиционной дисциплиной. Вопрос «Внедряем ли мы ИИ?» уступил место вопросам: какой чистый эффект получен? Какова методология расчёта? Сама по себе экономия рабочего времени сотрудников ещё не означает, что компания получила финансовую выгоду. Важно понимать, как использование ИИ влияет на затраты и другие измеримые результаты бизнеса. Поэтому компаниям нужны прозрачные правила оценки экономического эффекта — чтобы отличать перспективные гипотезы от подтверждённых результатов и принимать обоснованные решения о масштабировании ИИ-проектов».