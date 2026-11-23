«Геоскан» и компания «КуСпэйс Технологии» провели испытания системы взаимного наведения космических аппаратов и наземной оптической станции. Эксперименты подтвердили, что точность ориентации спутников на базе платформы «Геоскан 16U» достаточна для организации лазерных каналов связи с Землей. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

Испытания прошли с использованием двух аппаратов 16U, разработанных «Геосканом», — «Лобачевский» и «ИнноСат16» — и наземной станции компании «КуСпэйс Технологии» в Звенигороде. Технология получит дальнейшее развитие в рамках спутниковых проектов «Геоскана».

Лазерная связь позволяет передавать данные между космическими аппаратами и наземными станциями с высокой скоростью. В отличие от традиционных радиоканалов, оптические системы используют узконаправленный луч, что снижает влияние внешних помех и затрудняет перехват сигнала. Такие технологии особенно перспективны для спутниковых группировок, которым необходимо передавать большие объемы информации, например снимки Земли высокого разрешения.

Один из ключевых этапов организации лазерной связи — точное наведение оптических систем друг на друга и удержание этого направления в течение всего сеанса. Для проверки этого процесса специалисты провели несколько экспериментов. Наземная станция отслеживала спутники с помощью оптической системы, а установленные на аппаратах сенсоры фиксировали лазерный сигнал-маяк, направленный с Земли. По положению светового пятна на матрицах спутников оценивали точность их ориентации относительно наземной станции.

В ходе испытаний специалисты измерили погрешности наведения как со стороны космических аппаратов, так и со стороны наземной станции. В среднем отклонение от заданного направления при наведении на наземную станцию составило всего 0,011°. Разброс значений относительно среднего показателя — 0,005°. Отклонение от заданного направления при наведении наземной станции на космические аппараты в среднем составило 0,003°. Разброс значений относительно среднего показателя – 0,003°. Результаты показали, что точности взаимного наведения достаточно для формирования стабильного оптического канала связи.

«На платформе «Геоскан 16U» реализованы алгоритмы системы стабилизации и ориентации, которые позволяют с высокой точностью управлять положением спутника в пространстве. Это необходимо как для получения качественных снимков поверхности Земли, так и для наведения на наземные станции при передаче данных по лазерному каналу. Проведенный эксперимент подтвердил, что заложенные в платформу решения позволяют использовать ее для организации оптической космической связи. Это открывает возможности для дальнейшей разработки и внедрению технологии на наших малых космических аппаратах», — сказал руководитель департамента космических систем ГК «Геоскан» Дмитрий Боровицкий.

«Лазерная космическая связь имеет ряд преимуществ перед радиосвязью: высокая пропускная способность канала, меньшее энергопотребление, узкая направленность лазерного луча усложняет перехват данных, к тому же она не требует лицензирования спектра рабочих частот. При этом лазерная связь более требовательна к характеристикам системы наведения и ориентации, поэтому проведенный эксперимент – важный шаг к построению таких каналов связи», — сказал научный сотрудник компании «КуСпэйс Технологии» Виталий Мерзлинкин.