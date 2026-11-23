Команда Metrika42 доработала экспортер PostgreSQL. Теперь он может собирать метрики из ранних версий СУБД и использоваться в инфраструктурах со старыми операционными системами, включая CentOS 7. В обновленном экспортере также разделили запросы на легкие и тяжелые, чтобы снизить нагрузку на базы данных при регулярном мониторинге. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Metrika42 — система мониторинга производительности и доступности «1С». Решение собирает метрики серверов, приложений «1С» и СУБД, отслеживает ошибки и помогает выявлять причины проблем с производительностью. Для подключения клиенты устанавливают агенты-сборщики в своей инфраструктуре, а результаты мониторинга получают в личном кабинете с графическими дашбордами.

При подключении клиентов команда Metrika42 сталкивалась с инфраструктурами, в которых используются устаревшие, но распространенные операционные системы. В частности, часть серверов может работать на CentOS 7. Обновление всей инфраструктуры в таких случаях не всегда возможно или целесообразно, поэтому мониторинг должен учитывать существующие версии ОС и программного обеспечения.

Еще одной проблемой были ограничения стандартных экспортеров PostgreSQL. Они не всегда собирают необходимые метрики из ранних версий СУБД. Кроме того, частый запуск ресурсоемких запросов может создавать дополнительную нагрузку на сервер базы данных и влиять на работу приложений.

Чтобы решить эти задачи, команда Metrika42 подготовила дополнительные запросы, которых не хватало в базовом экспорте. Они позволяют собирать расширенный набор данных о состоянии PostgreSQL с учетом особенностей старых версий СУБД.

Запросы разделили на две группы — легкие и тяжелые. Легкие выполняются часто и формируют актуальную картину происходящего в базе данных. Тяжелые запросы требуют больше ресурсов, поэтому запускаются реже. Такой подход позволяет получать оперативные показатели без постоянного выполнения ресурсоемких операций.

Разделение запросов по нагрузке также помогает использовать мониторинг в инфраструктурах с ограниченными ресурсами. Специалисты могут контролировать состояние PostgreSQL, не увеличивая частоту тяжелых операций только для того, чтобы поддерживать актуальность данных по основным показателям.

Доработка экспортера расширяет перечень конфигураций, в которых может использоваться Metrika42. При подключении можно учитывать версию операционной системы, используемую версию PostgreSQL и требования клиента к установке компонентов мониторинга. Это позволяет работать не только с обновленными системами, но и с инфраструктурами, где сохранение старых версий обусловлено особенностями прикладных решений или корпоративными стандартами.

«При подключении клиентов важно учитывать особенности уже работающей инфраструктуры. У компаний могут использоваться старые операционные системы и версии PostgreSQL, которые нельзя быстро заменить. Поэтому мы добавили недостающие запросы и разделили сбор метрик по уровню нагрузки. Это позволяет получать больше данных о состоянии базы и одновременно контролировать влияние мониторинга на систему», — отметил Денис Пахомов, руководитель Metrika42.

Обновление экспортера дополняет возможности Metrika42 по мониторингу баз данных. Пользователи могут анализировать не только текущую нагрузку на PostgreSQL, но и более широкий набор параметров, связанных с работой СУБД. Полученные данные используются для контроля состояния баз, поиска причин замедлений и оценки изменений в работе инфраструктуры.