В «Фабрике XBRL» реализовано разделение отчетности XBRL-CSV на партиции. Функциональность, доступная начиная со 163-го релиза продукта, позволяет пользователям соответствовать требованиям по ограничению загружаемого файла (5 ГБ) при сдаче отчетности в Банк России через личный кабинет. Об этом CNews сообщили представители «Синтегро консалтинг».

С ростом объемов данных при формировании отчетности по учетно-операционным данным размер формируемого архива XBRL-CSV может превышать установленный регулятором лимит. Банк России предусмотрел два способа решения проблемы: передача отчета на съемном носителе и разделение пакета на части — партиции — с отправкой каждой через личный кабинет. Второй вариант требует строгого соблюдения нормативных требований. В частности, минимальная партиция должна включать данные за один календарный день, а периоды разных партиций не должны пересекаться. Кроме того, значение элемента «reportDate» в сервисном файле JSON каждой партиции должно соответствовать последней дате ее периода.

Партиция представляет собой самодостаточный пакет данных, в котором сохранены все межформенные связи и консистентность информации. Каждая часть проходит полную техническую и методологическую проверку и рассматривается Банком России отдельно. В «Фабрике XBRL-CSV 2.0». реализован данный механизм в полном соответствии с требованиями регулятора: при выгрузке отчета пользователь может указать параметр «Выгружать данные по дням» и задать количество дней в одном файле. Например, для отчета за январь 2026 г. объемом 11 ГБ можно сформировать три партиции (с 1 по 11 января, с 12 по 22 января, с 23 по 31 января), каждая из которых будет выгружена и проверена отдельно.

«Автоматизация деления отчетности на партиции избавляет организации от ручной работы и минимизирует риск ошибок при подготовке больших пакетов. Наше решение позволяет выгружать данные за отчетный период “кусочками” заданного размера, сохраняя целостность и проверяемость каждой части», — сказали в «Синтегро консалтинг».

Новая функциональность доступна всем пользователям, приобретшим функционал XBRL-CSV. Таким образом, деление пакетов отчетности на партиции становится стандартным инструментом для организаций, работающих с объемными отчетами.