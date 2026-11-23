Группа компаний «Тим Форс» объявила о запуске сервиса «Маховик труда» для содействия в трудоустройстве ИТ-профессионалов и переходе проектных команд к новым работодателям. Сервис работает на базе собственной платформы и объединяет компании, заинтересованные в привлечении специалистов, с работодателями, которые завершают проекты или оптимизируют штат. Участие для специалистов бесплатное и добровольное, а поиск новой работы можно начать до завершения текущей занятости.

Сервис ориентирован на задачу перераспределения профессиональных компетенций между компаниями. Организации, завершающие проекты или оптимизирующие штатную структуру, могут предложить сотрудникам варианты дальнейшей занятости, а работодатели — получить доступ к специалистам и сложившимся командам, в том числе с опытом совместной работы.

Для компаний, завершающих проекты или оптимизирующих штатную структуру, «Маховик труда» становится инструментом поиска возможностей для дальнейшего применения компетенций сотрудников. Компания инициирует программу, определяет необходимые профили специалистов и формирует перечень компаний, которым не следует направлять предложения. Информация о ролях передаётся в партнёрскую сеть без названия компании, численности и персональных данных работников.

По данным «Тим Форс», партнёрская сеть объединяет более 250 ИТ-компаний. Работодатели получают возможность находить не только отдельных специалистов, но и сложившиеся проектные команды, чья экспертиза и опыт совместной работы уже известны предыдущим заказчикам.

Использование «Маховика труда» позволяет компаниям рассматривать альтернативные сценарии работы с кадровыми ресурсами при завершении проектов или оптимизации штатной структуры. В зависимости от условий программы сервис может помочь снизить затраты, связанные с высвобождением специалистов, и сохранить доступ к востребованным профессиональным компетенциям внутри партнёрской сети.

«Завершение проекта или изменение структуры компании не означает, что накопленная командой или специалистами экспертиза должна быть утрачена. „Маховик труда“ позволяет выстроить механизм взаимодействия между работодателями, которым необходимо перераспределить профессиональные ресурсы, и компаниями, заинтересованными в привлечении квалифицированных специалистов. Наша задача — помочь сохранить востребованные компетенции и создать условия для продолжения профессиональной деятельности специалистов и целых команд», — сказал основатель «Тим Форс» Руслан Гайнанов.

Для компаний, которым необходимы ИТ-компетенции, сервис открывает доступ к отдельным специалистам и готовым командам через профессиональные связи и рекомендации партнерской сети. Такой подход позволяет сократить затраты времени на самостоятельный поиск кандидатов и оценку их опыта, в том числе опыта совместной работы.

Для специалистов участие в «Маховике труда» бесплатно. Сотрудник самостоятельно регистрируется на платформе, заполняет профиль и резюме, рассматривает поступающие предложения и принимает решение о дальнейшем взаимодействии. Отказ от участия не меняет условий его ухода из текущей компании. Поиск через «Маховик труда» можно совмещать с использованием других карьерных площадок и каналов трудоустройства.

Отдельное внимание уделено конфиденциальности. Доступ к идентифицированным профилям получают компании, допущенные в партнерскую сеть для конкретной программы, при наличии отдельного разрешения специалиста. Специалист может видеть, какие работодатели просматривали его профиль, и контролировать предоставленные разрешения.

Переход возможен как для отдельных сотрудников, так и для целых проектных команд. Такой формат позволяет командам сохранить сложившиеся профессиональные связи и получить возможность продолжить совместную работу у нового работодателя.

При этом конкретные условия завершения работы в исходной компании и оформления занятости у нового работодателя стороны согласуют напрямую. Сервис организует поиск и взаимодействие, но решение о переходе остается за специалистом и принимающей компанией.