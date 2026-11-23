Т2, российский оператор мобильной связи, сообщил о переводе VoLTE- и VoWiFi-трафика в 11 регионах Приволжья на ядро пакетной коммутации компании «Протей». Изменения затронули более 5,7 млн абонентов Т2. Ранее с помощью этого решения Т2 настроил передачу пакетных данных на территории субъектов ПФО.

В ноябре 2026 г. специалисты Т2 продолжили интеграцию оборудования российского ядра пакетной коммутации на сети в одиннадцати субъектах Приволжья. Финальным шагом стали технические работы в четырех регионах: Республике Мордовии, Пензенской, Саратовской и Нижегородской областях. Ранее миграция прошла в Кировской, Ульяновской и Самарской областях, а также республиках Удмуртии, Татарстан, Чувашии и Марий Эл. Теперь на базе отечественного оборудования обслуживается весь голосовой трафик с использованием технологий VoLTE и VoWiFi. Изменения затронули более 5,7 млн абонентов Т2.

Перевод трафика стал продолжением масштабной работы по внедрению ядра сети «Протей» в инфраструктуру Т2, которая началась в 2025 г. Тогда Т2 провел пусконаладку и интеграцию оборудования пакетной коммутации на сети в Приволжье. На этом этапе он затронул перевод на новое оборудование пакетных данных, которые пользователи загружали при использовании мобильного интернета. В дальнейшем оператор Т2 планирует масштабировать применение оборудования «Протей» на своих сетях в других регионах России.

Технология VoLTE (или Voice over LTE) позволяет совершать звонки через сеть LTE, что дает клиентам возможность пользоваться интернетом и не класть при этом трубку. Такие вызовы отличаются чистотой звука и более высокой стабильностью. Технология VoWiFi (или Voice over Wi-Fi) расширяет возможности голосовых вызовов в местах, где сигнал от внешних базовых станций может быть недостаточным – например, на верхних этажах зданий и в помещениях с толстыми стенами. Звонок при этом проходит через доступную сеть Wi-Fi.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2, сказал: «Импортозамещение в телекоме сегодня перестало быть экстренной реакцией на вызовы и превратилось в системную перестройку целой структуры. Сотрудничество с компанией «Протей» гарантирует нам как мобильному оператору четкость и предсказуемость: в отличие от зарубежных вендоров, партнеры предоставляют полный цикл технической поддержки. Именно это обеспечивает Т2 технологическую независимость».