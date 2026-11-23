Российские разработчики программного обеспечения «ОТ-Ресурс Консалтинг» и «Ред Софт» завершили совместные испытания корпоративной платформы управления информационными ресурсами и автоматизации бизнес-процессов «Руксео» и операционной системы «Ред ОС» 8. По результатам тестирования подписан сертификат технологической совместимости. «Руксео» включена в официальный каталог совместимого программного обеспечения «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместимость «Руксео» с «Ред ОС» позволяет организациям развивать корпоративный документооборот на российском программном обеспечении. «Ред ОС» служит основой для работы пользователей, а «Руксео» помогает вести договорные и кадровые процессы, согласовывать документы и формировать электронный архив.

«Руксео» предназначена для управления документами и автоматизации процессов крупных организаций. Платформа объединяет множество функциональных модулей, включая электронный документооборот, договорную работу, кадровые процессы, финансовый и долговременный архивы. Модули используют общие механизмы поиска и управления доступом, поэтому документы разных подразделений доступны в одной системе с учетом полномочий сотрудников.

Типы документов, маршруты согласования и права доступа настраиваются в low-code-конфигураторе «Руксео.Студия». Платформа работает на PostgreSQL, интегрируется с «1С» и SAP, поддерживает обмен документами с контрагентами через «Диадок» и СБИС. Это позволяет связать работу с документами с действующими учетными системами предприятия.

«Ред ОС» — российская операционная система, обеспечивающая стабильную работу корпоративных сервисов на серверах, рабочих станциях и специализированных устройствах. Разработчик гарантирует длительную поддержку версий — более пяти лет. «Ред ОС» позволяет строить функциональные ИТ-инфраструктуры для комфортного перехода с зарубежных решений.

Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Операционная система совместима с более чем 5000 отечественными решениями и используется в 12000 коммерческих компаниях, госкорпорациях и органах государственной власти. «Ред ОС» может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до I категории значимости включительно.

«Мы развиваем «Руксео» по модели, знакомой по российским дистрибутивам Linux: используем открытое ядро и самостоятельно выпускаем сборки, обновления и исправления в России. За развитие и сопровождение продукта отвечает наша команда. Результаты испытаний означают, что организациям, использующим «Ред ОС», стал доступен функционал «Руксео», — сказал Александр Полтавцев, генеральный директор ООО «ОТ-Ресурс Консалтинг».

«Мы последовательно развиваем совместимость решений для построения российских корпоративных ИТ-инфраструктур. Подтвержденная совместимость «Руксео» и «Ред ОС» 8 позволяет заказчикам использовать операционную систему как основу для развертывания платформы, предназначенной для управления документами и автоматизации бизнес-процессов. Это расширяет выбор отечественных компонентов для развития цифровой инфраструктуры организации», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».