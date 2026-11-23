Российская компания СБК выпустила CommuniGate Pro 6.5.7 — новую версию платформы унифицированных коммуникаций. В обновлении появились инструменты управления задачами, расширены возможности работы с почтой и календарём. Об этом CNews сообщил представитель СБК.

В новом интерфейсе пользователя появился модуль «Задачи» для личных дел и поручений коллегам. Пользователи могут назначать исполнителя, указывать сроки и приоритет, добавлять описание и файлы, отслеживать процент выполнения. Задачи можно объединять в отдельные списки по проектам и направлениям, а уведомления о поручениях и изменениях будут приходить по почте.

Улучшены настройки делегирования и работа с почтовыми псевдонимами. Пользователи могут настраивать доступ коллег к своей учётной записи, в том числе для обработки календарных приглашений от её владельца. Псевдонимы можно связывать с подписями, чтобы при выборе адреса в поле «От кого» письмо получало соответствующую подпись. При ответе также можно прикрепить вложения из исходного письма без предварительного сохранения на устройство.

В календаре расширены возможности помощника планирования: он показывает занятость и рабочие часы участников и предлагает свободные интервалы. Подобрать подходящее время можно при создании встречи или предложении её переноса. Пользователям доступны настройки рабочих дней и часов, а также шага календарной сетки.

В MAPI-коннекторе для работы Microsoft Outlook с платформой доработаны получение сведений о занятости участников, отображение бесед и календарных приглашений, совместимость HTML-черновиков с новым интерфейсом пользователя. Расширены возможности автоматической настройки профилей Outlook при подготовке рабочих мест.

Новый интерфейс администрирования сохраняет функциональность классического. Он получил современное оформление, тёмную тему и адаптивную верстку для разных размеров экрана. Стал удобнее ряд страниц, которыми администраторы пользуются чаще всего.

Для корпоративной телефонии добавлена встроенная поддержка аудиокодеков G.722, G.729A и Opus.

В релиз внесены десятки улучшений и доработаны средства информационной безопасности. Усилен контроль запуска внешних программ, расширены возможности работы сервера без прав суперпользователя, устранены проблемы безопасности в серверной части и пользовательских интерфейсах.

CommuniGate Pro 6.5.7 расширяет возможности единой корпоративной среды, в которой сотрудники ведут переписку, согласовывают встречи и контролируют выполнение поручений. ИТ-службы при этом получают более удобные средства управления платформой и дополнительные возможности для её безопасной эксплуатации.

«В этом релизе мы сосредоточились на повседневной совместной работе: чтобы сотрудникам было проще согласовывать встречи, делегировать работу с почтой и следить за выполнением поручений. Одновременно мы продолжили повышать надёжность и безопасность платформы — для корпоративных коммуникаций это такая же важная часть обновления, как новые пользовательские функции», – сказал Борис Моисеев, директор департамента разработки CommuniGate Pro.