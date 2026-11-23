X24PRO — облачный сервис для управления коммерческой недвижимостью. В одном окне он собирает здания и помещения, договоры аренды, показания счетчиков, начисления, оплаты и заявки арендаторов. Собственникам с небольшим портфелем — до 5 помещений — сервис доступен бесплатно со всеми функциями.

Аренду все еще ведут в таблицах и мессенджерах. В январе 2026 г. команда X24PRO поговорила с 12 собственниками и управляющими коммерческой недвижимости. 85% из них ведут учет в Excel, мессенджерах или на бумаге. Чаще всего сложности называли в четырех местах: коммунальные платежи, работа с агентами, документооборот и сбор данных от арендаторов.

X24PRO закрывает ежемесячный цикл «показания → начисления → оплата» без таблиц и ручной сверки: объекты и договоры: здания, помещения, договоры аренды в одной базе; счетчики и начисления: показания превращаются в начисления, оплаты учитываются автоматически; кабинет арендатора: арендатор с телефона видит начисления и сроки оплаты, передает показания и подает заявки; интеграция с «1С»: OData для 1С:Фреш и собственное расширение для коробочной «1С»; аналитика и доска объявлений board.x24pro.ru с гео-аналитикой рынка.

Цена зависит от числа помещений: до пяти — бесплатно; Стандарт — до 20 помещений, 5000 руб. в месяц (250 руб. за помещение); Профессионал — до 50, 10 000 руб. (200 руб. за помещение); Корпоративный — до 200, 30 000 руб. (150 руб. за помещение). При годовой оплате — скидка 30%.

«Мы видели, как управляющие каждый месяц вручную сводят показания счетчиков, выставляют счета и сверяют оплаты. X24PRO собирает этот цикл в одном окне, а арендатор сам видит начисления и подает заявки — без звонков в управляющую компанию. До пяти помещений сервис бесплатен: можно попробовать на своих объектах и решить самим», — сказал Игорь Бордей, основатель X24PRO.