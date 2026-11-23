Компания «Семантика АИ» (разработчик ai-semantica.com) сообщила о получении финансирования и поддержки ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив). Основатели — Антон Коченевский и Леонид Довбенко.

AI Semantica — один из заметных участников российского рынка GEO. По данным компании, это первая инвестиционная сделка венчурного фонда в российском GEO-сегменте; независимая оценка полноты сделок в сегменте не приводится.

Инвестиции пойдут на рост enterprise-направления и систему, которая связывает запросы в поиске и нейросетях с заявками, продажами и выручкой клиента.

AI Semantica — облачная платформа и команда сопровождения для бизнеса. Компания анализирует запросы потенциальных покупателей, показывает, где бренд теряет видимость в поиске и ответах нейросетей, помогает повышать её средствами GEO и SEO и выстраивает измерение результата — от целевых действий до продаж.

Платформа отслеживает, как бренд рекомендуют все лидирующие нейросети ChatGPT, «Алиса», YandexGPT, GigaChat, Perplexity, Gemini, DeepSeek, Grok и Google AI Overviews и др.

Фокус — корпоративные клиенты: банки, интернет-магазины, офлайн-ритейл, HoReCa, SaaS, девелоперы, производители и сервисные компании, для которых важны сформированный спрос и измеримый коммерческий результат.

Среди клиентов — «Иль Де Ботэ», банки под NDA, GP Batteries, «Горбилет», «Бродвей Москва», «Барьер», агентство недвижимости Ricci, сеть «Блэкгрумер», DocsInBox, FirstBit (ОАЭ), iKomek (Казахстан), агентство IT Agency и другие.

AI Semantica начала развиваться в 2025 г. на пересечении опыта в поисковом продвижении и новых возможностей генеративного ИИ. Команда заметила, что пользовательский поиск меняется: часть вопросов люди задают непосредственно нейросетям, а брендам нужны инструменты для анализа и улучшения присутствия в этих ответах. Из внутренних инструментов для практических клиентских задач вырос самостоятельный SaaS-продукт. Платформа создавалась в соответствии с AI-native-подходом: ИИ использовался не только как предмет анализа, но и как инструмент разработки, позволяющий небольшой команде быстро выпускать продуктовые функции.

На раннем этапе AI Semantica объединила программную платформу мониторинга, прикладную экспертизу GEO/SEO и агентское сопровождение enterprise-клиентов. Такой подход позволяет не ограничиваться отчётами об упоминаниях бренда, а переходить к изменениям контента и оценке бизнес-результата.

В среднесрочной перспективе AI Semantica планирует расширять направление работы с крупными компаниями и развивать связку данных о спросе, GEO/SEO-инструментов и коммерческой аналитики. На более длинном горизонте компания рассчитывает стать инфраструктурной платформой для управления присутствием брендов в AI-поиске, в том числе через API и MCP-интеграции (единственные из сервисов в РФ официально представленные в каталоге Claude Anthropic). Количественные цели по доле рынка компания пока не раскрывает.

Антон Коченевский, сооснователь и генеральный директор Semantica AI, сказал: «Рынок GEO сегодня продаёт измерения: где бренд упомянул ChatGPT. Но первое место по промптам, которые никто не задаёт, не приносит денег. Мы строим инфраструктуру, которая находит запросы с реальными покупателями, захватывает этот спрос и показывает результат в заявках и выручке. Инвестиция ФРИИ ускорит эффективное GEO для наших enterprise-клиентов».

Леонид Довбенко, сооснователь Semantica AI, отметил: «Крупному бизнесу нужен не ещё один дашборд, а результат. Поэтому мы соединяем платформу и команду: сервис даёт данные, специалисты сопровождения превращают их в контент, публикации и рост заявок. Клиент получает одного подрядчика и один отчёт — в деньгах».