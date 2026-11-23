Российский разработчик систем обнаружения текстовых заимствований «Руконтекст» первым на российском рынке внедрил нейросетевое распознавание макета страницы. Новая модель отделяет авторский текст от колонтитулов, таблиц, формул, рисунков и сносок, позволяя рассчитывать процент оригинальности исключительно по содержательной части работы. Об этом CNews сообщил представитель НЦР «Руконт».

До сих пор классические алгоритмы поиска заимствований воспринимали документ как сплошной поток символов или отсекали лишь базовые разделы вроде титульного листа и списка литературы. Из-за этого стандартные формулы, шапки таблиц, ГОСТы в сносках и повторяющиеся колонтитулы попадали в общий расчёт — это искусственно занижало оригинальность и вынуждало экспертов вузов и научных редакций вручную править отчёты.

За распознавание структуры документа отвечает собственная нейросеть «Руконтекста», которая видит страницу целиком как визуальный макет. Модель обучена и откалибрована на более чем 400 тыс. страниц реальных научных работ — с учётом требований и методических запросов вузов, издательств и редакций научных журналов.

В настройках проверки пользователь может выбрать, что исключить: титульный лист, оглавление, список литературы, колонтитулы, таблицы, рисунки, формулы, сноски. Подписи к таблицам и рисункам остаются в проверке. Исключённые элементы не проверяются и наглядно отображаются в отчёте. Кроме того, их можно убрать и из расчёта — тогда проценты оригинальности и заимствований будут считаться только по оставшемуся авторскому тексту.

Распознавание макета работает и для других инструментов сервиса: детектор ИИ-текста теперь анализирует только прозаический текст автора без «шума» из формул и таблиц, а исключённые элементы не учитываются при автоматическом формировании списка литературы.

«Мы научили нейросеть видеть страницу так, как её видит читатель: вот текст автора, а вот оформление и научный аппарат. Проверять нужно то, что написал автор. Колонтитул на каждой странице, ячейка таблицы или формула не влияют на оценку самостоятельности текста и не должны снижать процент оригинальности. Что исключать, решает пользователь, а система показывает каждую исключённую часть в отчёте», — сказал Максим Дымков, генеральный директор НЦР «Руконт»».

Обновление уже доступно всем пользователям «Руконтекста». Новые пользователи могут запросить демонстрацию на сайте incontext.ru.