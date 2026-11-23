Продали старую куртку, собрали книги для сестры, приготовили подарок другу. Осталось найти коробку, аккуратно сложить вещи и отправить их по адресу. Бесплатную упаковку самым ценным бонусом службы доставки назвал 41% опрошенных россиян. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Это самый популярный вариант в программах лояльности, рассказала директор по сервисным продажам СДЭК Екатерина Хрыкина. Скидку на следующую отправку выбрали 35% участников опроса. Еще 32% хотели бы получать бесплатную доставку после нескольких заказов, 28% — копить бонусы. Бесплатный вызов курьера заинтересовал 23% респондентов, персональные предложения — 18%. Повышенную страховку посылки оценили 15%, приоритетное обслуживание — 10%.

За последние полгода программами лояльности служб доставки пользовались 57% участников опроса. Интерес к бонусам во многом зависит от частоты отправок. Среди тех, кто пока не заинтересован в таких программах, 48% объясняют это тем, что редко отправляют посылки. Для 25% этой группы при выборе службы доставки важнее удобное расположение пункта выдачи.

Регулярно отправляют посылки 9% опрошенных. В среднем за полгода участники исследования совершили четыре отправления и воспользовались услугами примерно двух служб доставки.

И действительно, регулярно отправляют посылки только 9% опрошенных. У остальных в среднем набирается четыре отправления за полгода. Обычно россияне пользуются услугами примерно двух служб доставки.

Цена остается одним из главных ориентиров при выборе компании. На нее обращают внимание 52% участников исследования. Для 35% важна близость пункта выдачи к дому, столько же ценят соблюдение сроков.

Когда речь заходит о последней реальной отправке, на первый план выходит доверие к сервису и качество доставки. Ее главным фактором выбора назвали 38% опрошенных. Низкая стоимость оказалась на четвёртом месте с результатом 31%.