Новая версия «Корпоративного сервера» «Р7» расширяет возможности работы с файлами и настройки корпоративной инфраструктуры. Пользователи получили инструменты для отслеживания изменений документов, быстрого доступа к файлам и управления вложениями в почте. Для администраторов появился единый раздел «Политики» и новый виджет «Состояние системы», который отображает работу сервера в реальном времени прямо в веб-интерфейсе, избавляя от необходимости удаленного подключения к серверу. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

В новом релизе Корпоративного сервера «Р7» у администраторов появилась возможность отслеживать действия пользователей с документами. В системе сохраняется история работы с файлами, в том числе в режиме совместного редактирования. Если несколько сотрудников работали над одним документом и возникла необходимость выяснить, кто вносил изменения, администратор сможет обратиться к этой функции.

Для управления безопасностью в модуле появился единый раздел «Политики». В нем собраны настройки хранения данных, ограничений доступа, загрузки файлов и категорий объектов. Администратор может определять, кому разрешено работать с документами и какие действия доступны пользователям. Для сотрудников, подключающихся из внутренней сети организации, и тех, кто работает извне, можно установить разные условия доступа. Если на документ распространяется несколько правил, система автоматически применяет самое строгое из них.

В модуле «Р7-Управление» также появился новый виджет «Состояние системы», который переносит инструменты мониторинга из командной строки в веб-интерфейс. Теперь администратор в реальном времени может отслеживать работу сервисов и дисков, контролировать очереди сообщений, а также состояние поисковых индексов писем, контактов и документов. При необходимости, обновить их можно прямо в виджете. Особенно полезным нововведение станет для крупных организаций со сложной ИТ-инфраструктурой: администраторы смогут контролировать работу серверных компонентов из единого интерфейса, быстрее выявлять неполадки и оперативно реагировать на них без дополнительных подключений к серверу.

В модуле также упростили добавление и настройку пользователей. При синхронизации с корпоративной системой через LDAP почтовые учетные записи теперь могут создаваться автоматически, если у пользователя указан адрес электронной почты с доменом подключенного почтового сервера. Это избавляет администратора от необходимости создавать такие учетные записи вручную. Кроме того, сразу несколько пользователей можно добавить через импорт CSV-файла, а их данные - отредактировать в табличном виде прямо в интерфейсе модуля. Для контроля LDAP-синхронизации теперь доступны ее статус, продолжительность, результаты и информация об ошибках. Это помогает проверить, успешно ли прошла синхронизация, и своевременно разобраться с проблемами, если часть учетных записей не была обработана.

В «Р7-Диске» появилась возможность подписываться на изменения файлов и папок. Пользователи могут получать уведомления об обновлениях документов форматов XLSX, DOCX и PPTX по электронной почте и в Центре уведомлений. Уведомления доступны сразу после изменений или в виде сводки за выбранный период. Например, сотрудник может подписаться на общую рабочую таблицу и узнавать об обновлении данных, не открывая файл каждый раз для проверки.

Для удобной навигации в облачном хранилище добавили ярлыки на файлы, папки и веб-страницы. С их помощью можно собрать часто используемые материалы в одном месте, даже если исходные объекты находятся в разных папках. Ярлыки можно перемещать, переименовывать и удалять независимо от оригиналов. Кроме того, расширили возможности поиска: если пользователь помнит название документа или его владельца, но не знает, в какой папке он хранится, дополнительные фильтры помогут быстрее найти нужный файл.

В почтовом модуле обновили работу с вложениями. Если письмо содержит много файлов, они теперь отображаются в отдельном сворачиваемом блоке. Кроме того, документы поддерживаемых форматов можно предварительно просматривать прямо в письме, не скачивая их на устройство. Это удобно, когда нужно быстро ознакомиться с содержанием вложения, не загружая его на компьютер.