Qlever Solutions завершила основной этап комплексной модернизации аналитического контура IRB Family («Интернэшнл Ресторант Брэндс»), франчайзингового партнера сети ресторанов быстрого обслуживания ROSTIC’S. Об этом CNews сообщили представители Qlever Solutions.

Проект начался с миграции корпоративной аналитики с Qlik Sense на российскую платформу PIX BI, а затем был расширен до развития DWH, инфраструктуры данных и новых аналитических приложений.

В рамках проекта специалисты Qlever Solutions перенесли с Qlik Sense на PIX BI более 20 корпоративных BI-приложений для финансового и операционного управления, маркетинга, продаж и топ-менеджмента. При миграции команда сохранила ключевые аналитические сценарии, востребованные бизнесом, отказалась от неиспользуемой функциональности и адаптировала приложения к архитектуре новой BI-платформы.

После завершения основного этапа миграции развитие BI продолжилось. Всего в рамках проекта перенесено и разработано с нуля более 25 BI-приложений. В аналитический контур вошли новые сценарии для топ-менеджмента, сверки данных с ОФД, контроля инвентаризации и других бизнес-задач. Также была реализована автоматическая рассылка отчетности, заменившая Qlik NPrinting.

Сегодня корпоративная аналитика IRB Family на базе PIX BI охватывает более 700 ресторанов, а BI-приложениями пользуются свыше 1300 сотрудников. Система обрабатывает порядка 10–15 млн чеков ежемесячно, обеспечивая единый аналитический контур для управления сетью.

Автоматизация отчетности позволила сократить трудозатраты аналитиков и руководителей направлений на сбор и подготовку данных. Суммарное время команды на формирование регулярного пула отчетов снизилось с 10 до 2,5 человеко-часов — на 75%.

По мере развития аналитической системы задачи проекта вышли за рамки миграции BI-приложений. IRB Family привлекла Qlever Solutions к аудиту и рефакторингу корпоративного хранилища данных (DWH). Команда модернизировала архитектуру DWH и технологический стек: Greenplum был заменен на Greengage, для аналитических витрин развернут ClickHouse, а Apache NiFi в качестве оркестратора заменен на Apache Airflow. Кластер ClickHouse был расширен с двух до четырех нод с репликацией данных.

Для витрин Greengage и ClickHouse также были организованы CI/CD-процессы, мониторинг и логирование. Модернизация проходила параллельно с переходом заказчика на облачную инфраструктуру: Greengage и новый четырехнодовый кластер ClickHouse были развернуты в облаке.

Все работы выполнялись без остановки действующей аналитики — сотрудники IRB Family продолжали пользоваться корпоративной отчетностью на протяжении всего проекта.

Сегодня DWH обрабатывает около 20 ТБ данных из 15 источников. Оперативные данные обновляются каждые два часа, остальные отчетные данные — три раза в сутки, что позволяет руководителям работать с актуальными показателями уже в течение рабочего дня.

После завершения основного объема миграции проект перешел в формат постоянного развития аналитической системы. Qlever Solutions продолжает создавать новые BI-приложения, дорабатывать существующие решения, развивать DWH и обеспечивать техническую поддержку аналитического контура.

В дальнейших планах — внедрение каталога данных и создание корпоративной шины данных, которые расширят возможности управления и интеграции.

«При переходе на новую BI-платформу для нас было важно сохранить ключевые аналитические процессы и одновременно развить существующую отчетность. В результате пользователи продолжили работать с привычными аналитическими сценариями уже в PIX BI, а новая архитектура позволяет постепенно расширять возможности системы в соответствии с задачами бизнеса», — сказал Андрей Тихонов, руководитель отдела по аналитическим системам IRB Family.

«Проект начинался как миграция BI-приложений, но по мере погружения в задачи IRB Family существенно расширился. Команда Qlever Solutions подключилась к рефакторингу DWH, модернизации инфраструктуры и созданию новых аналитических решений. В результате миграция переросла в постоянное развитие и поддержку аналитической платформы совместно с командой заказчика», — сказал Андрей Харлак, технический директор Qlever Solutions.

«Проект IRB Family демонстрирует, что переход на российскую BI-платформу может быть не разовой миграцией, а частью долгосрочной трансформации аналитического контура компании. Благодаря совместной работе команд IRB Family и Qlever Solutions удалось сохранить непрерывность ключевых аналитических процессов и одновременно создать основу для дальнейшего развития системы. Для нас особенно важно, что PIX BI в этом проекте стал частью масштабной корпоративной инфраструктуры данных, которая используется сотнями ресторанов и тысячами сотрудников», — сказал Владимир Иткин, старший директор по продажам PIX BI.

О проекте в цифрах: более 25 BI-приложений перенесено с Qlik Sense и разработано в PIX BI; 15 источников данных объединено в аналитическом контуре; 20 ТБ данных обрабатывает DWH; до 2 часов сокращен интервал обновления оперативных данных; 10–15 млн чеков обрабатывается ежемесячно; более 700 ресторанов охвачено аналитикой; более 1300 сотрудников используют корпоративную BI-систему; на ~ 75% сокращены трудозатраты на подготовку регулярной отчетности.