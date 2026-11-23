Мошенники предлагают школьникам и студентам до 18 тыс. руб. в неделю за передачу доступа к аккаунтам на сервисах объявлений. Полученные профили злоумышленники используют для размещения фиктивных объявлений и обмана покупателей. Это один из сценариев, вошедших в квартальный отчет Центра аналитики социальной инженерии и искусственного интеллекта в кибермошенничестве (ЦАСИ), работающего на базе «Кибердома». Исследование подготовлено на основе данных технологических компаний, телеком-операторов и экспертов по информационной безопасности за III квартал 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

Подростки становятся не только жертвами, но и участниками мошеннических схем

По данным Infosecurity (ГК Softline), в III квартале было зафиксировано 24 случая так называемой «аренды» аккаунтов. Через TikTok и Telegram школьникам и студентам предлагали от 7 до 18 тыс. руб. в неделю за передачу доступа к верифицированным профилям на сервисах объявлений. Под видом сотрудничества с рекламными агентствами злоумышленники получали логины и пароли, после чего размещали фиктивные объявления и обманывали покупателей.

Другой распространённый сценарий связан с онлайн-играми. Согласно исследованию АНО «Диалог Регионы», проведенному среди 1,4 тыс. детей и подростков от 10 до 17 лет, более половины опрошенных сталкивались с предложениями приобрести игровую валюту или виртуальные предметы по заниженным ценам на сторонних ресурсах.

В сентябре специалисты F6 зафиксировали волну фишинговых атак на пользователей Roblox, Brawl Stars и Standoff 2. Через короткие видеоролики школьникам обещали бесплатную игровую валюту, а затем перенаправляли на поддельные сайты, где предлагали авторизоваться через мессенджер и ввести код подтверждения. Полученный доступ к аккаунтам детей мошенники могли использовать для обмана их знакомых.

«Злоумышленники все чаще превращают привычные цифровые интересы подростков — онлайн-игры, ИИ и поиск заработка — в инструмент собственной наживы. Фактически они вовлекают несовершеннолетних в преступные схемы. При этом граница между жертвой и соучастником становится всё тоньше. Мошенничество всё чаще маскируется под обычные жизненные ситуации, поэтому цифровая грамотность сегодня — жизненно важное умение распознать момент, когда тебя пытаются сделать частью чужого преступления», — сказал Станислав Гончаров, руководитель департамента Digital Risk Protection компании F6.

При этом подростки не всегда готовы рассказывать взрослым о подозрительных ситуациях. По данным АНО «Диалог Регионы», 56% опрошенных отказались бы передавать паспортные или банковские данные администратору игры, но лишь 20% сообщили бы о таком запросе родителям. С возрастом дети также становятся менее склонны делиться информацией о подозрительных контактах.

Проблема вовлечения граждан, в том числе несовершеннолетних, в мошеннические схемы находится и в фокусе внимания государства. В сентябре 2026 г. Минцифры представило новый набор мер «Антифрод 3.0», предусматривающих создание базы лиц, передающих мошенникам абонентские номера и учётные данные. Данные участников ЦАСИ подтверждают актуальность и обоснованность предлагаемых мер, демонстрируя на конкретных примерах, как злоумышленники получают доступ к чужим аккаунтам и вовлекают подростков в противоправную деятельность.

Учет подобных сценариев при разработке государственных антифрод-инициатив позволил бы сделать предупреждения для школьников и родителей более адресными, а также повысить оперативность выявления новых способов вовлечения граждан в мошеннические схемы.

Легкий заработок и повседневные ситуации остаются главными приманками

Борьба с псевдоинвестиционными схемами входит и в число приоритетных направлений работы Банка России. В августе 2026 г. регулятор сообщал о пресечении деятельности нелегальных финансовых проектов, в том числе связанных с инвестициями в криптовалюты и дата-центры. Данные участников ЦАСИ подтверждают, что обещания финансовой выгоды остаются одним из распространённых инструментов мошенников. По данным ГК «Солар», среди 24 тысяч классифицированных подозрительных звонков 21,4% были связаны с бонусами онлайн-казино, 19,7% — с инвестициями, еще 17,3% — с выплатами участникам СВО и их семьям.

Для привлечения жертв злоумышленники используют и интерес к искусственному интеллекту. В июле F6 обнаружила 64 мошеннических ресурса, имитирующих инвестиционные ИИ-платформы. Пользователям обещали заработок до 300 евро в день, после чего убеждали внести первоначальный депозит.

Одновременно мошенники адаптировали схемы под актуальные события и бытовые потребности. Так, на фоне повышенного спроса на топливо появились поддельные карты АЗС и сайты продажи бензина со скидкой 20–30%. По данным F6, только за шесть дней августа одна мошенническая группа похитила более 3,7 млн руб.

Другими приманками стали поддельные QR-коды для получения переводов в цифровых рублях и фальшивые страницы голосования, через которые злоумышленники пытались получить персональные данные и доступы к аккаунтам.

Мошенники меняют инструменты, но продолжают использовать доверие пользователей

Помимо телефонного мошенничества, злоумышленники продолжают распространять вредоносные программы под видом полезных сервисов. По данным F6, с середины июля до середины сентября банковский троян RedWing скомпрометировал более 10 тыс. Android-устройств. Пользователям предлагали самостоятельно установить приложение для оповещения об атаках беспилотников или просмотра видео с места ДТП, после чего мошенники получали удалённый доступ к смартфонам.

При этом осведомленность граждан не всегда защищает от обмана. Согласно исследованию АНО «Диалог Регионы», 76% россиян считают себя информированными о мошеннических схемах, однако 53% сталкивались с попытками дистанционного хищения денег, а 9% сообщили о финансовых потерях.

Выводы

Анализ данных участников ЦАСИ позволяет выделить общую закономерность: мошенники встраивают обман в привычные человеку жизненные ситуации — онлайн-игры, поиск подработки, покупки, получение выплат и бытовых услуг. При этом техническая часть атаки нередко начинается с действия самого пользователя, которое кажется ему безопасным: перехода по ссылке, ввода кода подтверждения, передачи доступа к аккаунту или установки приложения.

Объединяя данные технологических компаний, операторов связи и экспертов по информационной безопасности, ЦАСИ выявляет общие механизмы мошенничества и формирует рекомендации по профилактике цифровых угроз.

«Мошенники не ограничиваются одной площадкой или каналом связи, а значит, ни одна компания не может самостоятельно видеть полную картину угроз. Одни организации фиксируют, какие сценарии злоумышленники используют в телефонных звонках, другие выявляют фишинговые ресурсы, третьи отслеживают случаи передачи аккаунтов мошенникам. Объединение этих наблюдений позволяет не только анализировать отдельные эпизоды, но и выявлять изменения в тактиках злоумышленников. При этом наша задача — не просто фиксировать уже произошедшие атаки, а работать на опережение. Именно поэтому мы развиваем формат закрытых форсайтов, где эксперты из разных отраслей совместно оценивают, как будут трансформироваться мошеннические схемы, какие новые риски могут возникнуть и какие меры противодействия необходимо разрабатывать уже сегодня. Такой подход позволяет перейти от разрозненного реагирования на инциденты к системной работе по предупреждению цифрового мошенничества», — сказала Александра Шадюк, заместитель генерального директора «Кибердома», основатель ЦАСИ.

Одним из практических результатов работы ЦАСИ становятся ежеквартальные аналитические отчеты, которые объединяют данные участников центра и позволяют отслеживать динамику мошеннических угроз, выявлять новые сценарии обмана и оценивать изменения в инструментах злоумышленников. Эти материалы используются компаниями для решения прикладных задач.

«Количество угроз в цифровой среде продолжает расти. С одной стороны, этому способствует распространение искусственного интеллекта: он кратно увеличивает число автоматизированных атак и повышает убедительность мошеннических скриптов и техник. С другой — злоумышленники, как и прежде, придумывают всё новые схемы, опираясь на актуальную новостную повестку или выбирая наиболее уязвимые аудитории. Это делает киберкультуру не разовым навыком, а непрерывной практикой безопасного поведения — как в бизнес-процессах, так и за пределами офиса. Как разработчики системы для повышения киберграмотности, мы рассчитываем на содействие ЦАСИ в продвижении цифровой гигиены: это поможет нашей компании эффективнее выполнять общественную миссию», — сказал Алексей Горелкин, генеральный директор компании Phishman, амбассадор бизнес-клуба «Кибердома».