Почти две трети (63,9%) педагогов и других специалистов сферы образования используют искусственный интеллект ежедневно или несколько раз в неделю. При этом 45,1% отмечают неточности и ошибки в ответах нейросетей, а 43,8% испытывают трудности с выбором подходящих ИИ-инструментов, указано в результатах исследования «Просвета». Об этом CNews сообщили представители ГК «Просвещение».

Участниками опроса стали около 4 тыс. человек, включая 2,7 тыс. педагогов, более 300 руководителей образовательных организаций и 200 методистов. Согласно результатам, 32,4% респондентов используют ИИ каждый или почти каждый день, еще 31,6% — несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц к нейросетям обращаются 13,9% участников. По 10,7% сообщили, что пробовали ИИ один-два раза либо пока не используют его, но хотели бы попробовать. Только 0,8% не используют такие технологии и не планируют этого делать.

Чаще всего педагоги и методисты используют ИИ для подготовки учебных материалов. Этот вариант выбрали 78,1% ответивших на соответствующий блок. Нейросети используют для создания рабочих листов, заданий, тестов и презентаций. Еще 41,3% применяют ИИ для планирования уроков и учебных курсов, 38,5% — для подбора материалов с учетом учебной программы, темы и уровня класса.

Каждый четвертый педагог или методист (25,6%) использует нейросети для создания интерактивных заданий, игр, квестов и проектов. Значительно реже ИИ применяется для адаптации материалов под разные уровни подготовки и индивидуальные потребности учеников (19%), а также для проверки работ, подготовки обратной связи и выявления типичных ошибок (4,3%).

Руководители образовательных организаций чаще всего применяют ИИ для подготовки документов, приказов, отчётов и деловой переписки (56,3%), а также презентаций и материалов для совещаний (49,8%). Для планирования работы организации и подготовки управленческих решений ИИ используют 30,4% руководителей, для анализа результатов деятельности — 27%.

Одной из главных сложностей использования ИИ остается достоверность результатов. На неточности, ошибки и выдуманные факты указали 45,1% респондентов. Еще 43,8% затрудняются определить, какие инструменты лучше подходят для их задач, а 33,4% отмечают нехватку знаний и практических примеров применения ИИ. Более четверти (26,1%) испытывают сложности с проверкой достоверности информации и поиском надёжных источников.

63,8% респондентов, ответивших на вопрос о барьерах внедрения ИИ, отметили нехватку знаний и компетенций для внедрения этих технологий в образовательный процесс. Более трети (37,2%) указали на недостаток понятных примеров успешного применения ИИ в образовании.

«Результаты опроса показывают, что искусственный интеллект уже прочно входит в профессиональную практику педагогов. Теперь важно, чтобы его использование становилось более осознанным и результативным. Именно на это направлена работа экосистемы "Просвет“ — помогать педагогам осваивать новые инструменты и находить возможности для их эффективного применения в образовательном процессе», — сказала директор по цифровому бизнесу ГК «Просвещение» Ольга Гамза.