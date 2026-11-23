МТС запустила в городе Волжском новую сеть фиксированного домашнего интернета, построенную полностью на гигабитной инфраструктуре. Возможность подключить домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с появилась более чем у 6,5 тыс. семей. Сеть охватила отдельные жилые дома на проспекте Ленина, улицах имени генерала Карбышева, Юрия Харламова и Ольги Скрипки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы по развитию фиксированной сети в Волжском МТС ведет с начала года. В течение этого времени инженеры связи строили новую инфраструктуру и подключали к ней жилые дома. В результате в городе появилась сеть, рассчитанная на высокую нагрузку и одновременную работу множества устройств – от компьютеров и телевизоров до камер видеонаблюдения и систем умного дома.

Новая гигабитная инфраструктура станет технологической основой для систем умного дома и других цифровых сервисов. Высокая пропускная способность сети позволяет комфортно пользоваться интернетом для работы, учебы и развлечений, в том числе, когда несколько членов семьи одновременно подключены к сети.

«Запуск полностью гигабитной сети в Волжском – важный этап развития фиксированной инфраструктуры МТС в Волгоградской области. Мы сразу охватили несколько тысяч семей и создали запас пропускной способности, который позволит сети справляться с растущей нагрузкой и новыми цифровыми потребностями жителей. Развитие инфраструктуры в городе на этом не останавливается: мы продолжаем масштабную работу, чтобы расширять возможности подключения и делать гигабитный интернет доступным для еще большего числа волжан и волгоградцев», - сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.