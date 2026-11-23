Потребление интернет-трафика в Промышленном районе Ставрополя и Центральном районе Пятигорска, а также в прилегающих дачных кооперативах совокупно выросло на 41%. Такие данные приводит «МегаФон». Оператор, в ответ на растущий спрос, модернизировал здесь телеком-инфраструктуру. Скорость мобильного интернета теперь достигает 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшения затронули не только квартиры, но и прилегающие к многоэтажкам парки, торговые центры, образовательные учреждения. Этого удалось добиться после подключения средне- и высокочастотных диапазонов. Решение позволило покрыть здания разной высоты и охватить территорию до трех километров в условиях плотной застройки.

«Объем жилищного строительства в регионе — один из самых высоких не только на Северном Кавказе, но и на всем Юге России. Для поддержания стабильного и быстрого доступа в Сеть наши специалисты установили и модернизировали оборудование как в новых жилых кварталах, так и в расширяющихся СНТ и микрорайонах региона», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.