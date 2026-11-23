Расширенные цифровые возможности получили жители деревни Большой Оёш Колыванского района. «МегаФон» запустил дополнительное телеком-оборудование, благодаря которому качество мобильного интернета и голосовой связи улучшилось более чем для 700 человек.

Для обеспечения стабильного покрытия и высокой скорости передачи данных специалисты применили комбинацию радиочастот: низкие частоты гарантируют стабильную голосовую связь на всей территории деревни и в прилегающих зонах, а средние частоты обеспечивают быстрый интернет стандарта 4G.

Теперь жители деревни смогут ещё комфортнее общаться в мессенджерах, пользоваться приложениями банков и маркетплейсов, подключать умные устройства для дома. Кроме того, стабильная работа телеком-сети открывает новые горизонты для удалённой работы и учёбы.

Качественная связь важна и для гостей деревни. Большой Оёш уже более 10 лет является местом проведения международного российского фестиваля исторической реконструкции «Сибирский огонь». В этом году мероприятие объединило эпохи от Древнего Рима до современности и собрало на своей площадке более 30 тыс. зрителей.

«Для сельчан стабильная связь – это возможность решать повседневные задачи быстро, не выезжая в региональный центр. Проведённые замеры показали, что пиковая скорость мобильного интернета в Большом Оёше достигает 52,7 Мбит/с. Оформление госуслуг, запись к врачу и заказ товаров, которых порой не найти в местных магазинах, теперь доступны прямо в смартфоне. Все это в значительной степени повышает уровень жизни местных жителей», – отметил директор «МегаФона» Дмитрий Оловянников.