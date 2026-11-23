Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про рекомендательные сервисы. Пользователи ценят точное попадание рекомендаций в интересы, но еще выше ставят честность цен и защиту данных. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в ноябре 2026 г.

Половина опрошенных (51%) часто или почти всегда замечают подписи к рекомендациям от стриминговых сервисов, маркетплейсов, соцсетей о том, почему показывается та или иная реклама (на основе предыдущего выбора): 12% видят их почти у каждого предложения, 39% встречают часто. Еще 22% замечали их пару раз, 16% не обращают внимания, а 11% не видят пояснений в используемых сервисах.

Для 43% респондентов объяснение никак не влияет на доверие: важен сам результат, а не путь к нему. Повышает доверие у 14%, и снижает его, если выглядит ошибочным, также у 14%. Дискомфорт отмечают 10%, потому что алгоритм следит. Меньше всего дискомфорта среди молодежи 18-24 лет (4%), а больше всего в старшей возрастной группе (14%). Затруднились ответить 19%.

Полезным и уместным объяснением признана в большей степени формулировка «на основе ваших предыдущих покупок» (44%). Далее следуют конкретный просмотренный или прослушанный объект (30%), помощь в достижении цели (23%), выбор пользователей с похожим вкусом (19%) и популярность в регионе (13%).

Самое ценное в ленте рекомендаций – это максимальная точность, прежде всего то, что совпадает с интересами (34%), точность чаще выбирают 18-24-летние, чем люди 55-65 лет (43% против 27%). Далее в шкале ценности следует «эффект открытия», когда алгоритм подмешивает новое из смежных категорий (27%), «полный сюрприз», чтобы алгоритм удивлял случайным контентом (10%). 29% затруднились ответить.

Персональные скидки

Положительно относятся к персонализации цен или скидок с объяснением 46%, нейтрально 36%, отрицательно 2%. 16% затрудняются. Позитивный ответ чаще дают женщины, чем мужчины (55% против 36%), мужчины чаще настроены нейтрально (45% против 27% у женщин). У людей среднего возраста 25-44 лет положительная оценка достигает 54-55%, а у молодежи преобладает нейтральная (51%). При доходе ниже 40 тыс. руб. на семью положительно отвечают только 36%, а среди респондентов с доходом свыше 200 тыс. руб. положительных ответов 54%.

В рекомендациях в той или иной степени важны честность и прозрачность цен – 91%, конфиденциальность и защита данных – 87%, точность – 83%, возможность управлять алгоритмом (настраивать и корректировать) – 77%, объяснение, почему показана рекомендация – 70%, новизна и разнообразие – 69%.

В целом аудитории нужна не только точная персонализация, но и уверенность, что она не нарушает приватность и не скрывает ценовые условия.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult: «В эпоху информационной перегрузки рекомендательные сервисы экономят наше время, но при этом выступают невидимым архитектором реальности. Мы добровольно ограничиваем свою свободу, отдавая корпорациям цифровую личность. Помимо потери приватности, это несет риски ценовой дискриминации и уязвимости к манипуляциям. Поэтому главный вызов сегодня – алгоритмическая гигиена. Нам нужны прозрачные интерфейсы и рычаги управления, чтобы в один клик расширять границы фильтрации и возвращать себе право на случайные открытия».