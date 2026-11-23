Стабильную работу виртуальных рабочих мест на слабых каналах связи считают важной 67% участников исследования «Увеон» (бренд Termidesk, входит в «Группу Астра»). При этом 27% респондентов сообщили, что не измеряли или не нормируют необходимую пропускную способность сети на одного пользователя. Полученные данные показывают, что требования к качеству соединения занимают заметное место среди приоритетов заказчиков, однако оценка сетевых параметров проводится не всегда. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Результаты получены в ходе исследования российского рынка виртуальных рабочих мест, терминальных решений и удаленного доступа, которое Termidesk проводил с марта по май 2026 г. В опросе участвовали 262 представителя ИТ-рынка, государственных организаций, финансового сектора, промышленности и других отраслей.

При использовании VDI приложения запускаются на сервере, а компьютер сотрудника получает изображение рабочего стола и передаёт команды пользователя. Поэтому на удобство работы влияет не только производительность серверов, но и качество соединения. Высокая задержка или потеря пакетов могут замедлять отклик интерфейса даже при достаточных вычислительных ресурсах.

«При внедрении VDI в первую очередь считают процессоры, память, диски, определяют, сколько пользователей выдержит сервер. Но сотрудника эти параметры мало интересуют. Ему важно, чтобы программа быстро открывалась, курсор не зависал, а изображение не рассыпалось при работе. Если проблема в соединении, дополнительные серверные мощности не помогут. Можно построить производительную инфраструктуру, но получить жалобы пользователей из-за качества связи», – сказал Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров «Увеон».

Требования к сети зависят и от рабочих задач. По данным исследования Termidesk, 58% респондентов считают важной поддержку нескольких мониторов, 64% – печати документов, 41% – сканирования. Работа с текстом обычно требует меньше сетевых ресурсов, чем динамическая графика или видеоконференции. Передача документов на печать и получение изображений со сканера также могут увеличивать нагрузку на канал связи.

Универсальной скорости соединения, достаточной для любого виртуального рабочего места, не существует. Помимо пропускной способности необходимо учитывать задержку, потери пакетов и число одновременных подключений. Канал, обеспечивающий нормальную работу одного пользователя, может не справиться с нагрузкой целого подразделения.

«Предположим, у компании есть филиал, где через один канал связи работают несколько десятков человек. Утром всё нормально: сотрудники открывают документы, работают с корпоративными системами. Но когда начинаются видеоконференции, передача файлов и другие задачи, соединение может оказаться перегружено. Поэтому перед внедрением нужно проверять не только заявленную провайдером скорость, но и то, как сеть ведёт себя при обычной рабочей нагрузке. Причём проверять лучше на тех приложениях, которыми сотрудники действительно пользуются», – сказал Сергей Халяпин.

Для удаленных филиалов и производственных площадок вопрос качества связи особенно актуален. Увеличить пропускную способность каналов там не всегда возможно, а иногда это требует значительных затрат. В таких условиях многое зависит от возможностей протокола удалённого доступа и его настроек, которые позволяют адаптировать передачу изображения и пользовательских данных к характеристикам соединения.

По мнению специалистов «Увеон», проверять работу виртуальных рабочих мест необходимо до их массового развёртывания, используя реальные приложения и типовые сценарии сотрудников. Это позволяет заранее определить требования к сети, оценить число одновременных подключений и выявить ограничения, которые могут проявиться при увеличении нагрузки.