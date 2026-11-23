Компания Kislorod проанализировала результаты более 20 технических аудитов интернет-магазинов на «1С-Битрикс». Среди повторяющихся находок — изменения ядра платформы, отсутствие актуального репозитория кода и недостатки резервного копирования. Накопленные доработки усложняют обновление и сопровождение сайтов, а ошибки в служебных скриптах создают угрозы безопасности. Об этом CNews сообщили представители Kislorod.

В отдельных магазинах специалисты обнаружили слои кода разных команд: старые компоненты сохранялись рядом с новыми, обработчики событий дублировались, документация отсутствовала. В одном проекте файл init.php, через который подключается логика сайта, содержал около 4,5 тыс. строк кода. При передаче такого магазина другой команде разработчикам приходится восстанавливать назначение доработок и связи между ними.

В проектах, над которыми последовательно работали несколько подрядчиков, встречалось сочетание измененного ядра, устаревшего репозитория и дублирующего кода. При этом выборка не позволяет установить причинную связь между сменой команд и состоянием сайта: на него влияют также возраст проекта и накопленные за годы доработки.

В ряде проектов система контроля версий Git отсутствовала, была заброшена или не соответствовала коду рабочего сайта. Команды вносили правки в обход репозитория, и он переставал отражать состояние магазина. В одном проекте вместо системы контроля версий использовали копии файлов с расширением .bak. При таком подходе новая команда не получает полной истории изменений и вынуждена вручную выяснять, какие файлы и доработки используются на сайте.

Изменения затрагивали и файлы самой платформы. В одном из проектов аудит выявил 269 измененных файлов ядра. Перед обновлением необходимо установить происхождение этих изменений и проверить, какие функции магазина от них зависят. Если бизнес-логика внесена непосредственно в ядро, установка новой версии может затронуть доработки. Отдельные трудности создавали изменения в готовых шаблонах: их обновление требовало ручного переноса правок. Одновременно в проектах сохранялись устаревшие версии ядра, модулей, PHP и операционных систем.

Последствия накопленных проблем проявлялись и в производительности. В одном магазине открытие страницы каталога вызывало до 21,7 тыс. запросов к базе данных: один и тот же запрос повторялся тысячи раз. Отсутствие кэширования заставляло сайт заново выполнять операции при обращении к странице. При росте посещаемости такой код увеличивает нагрузку на сервер.

Аудиты также выявили конкретные угрозы безопасности. В разных проектах специалисты обнаружили служебные скрипты без авторизации, возможность удаления произвольных файлов, открытый мастер переустановки сайта и пароль базы данных в публичном файле. Эти находки относятся к конкретным реализациям и настройкам магазинов и не характеризуют безопасность платформы «1С-Битрикс» в целом.

В части магазинов резервные копии отсутствовали или содержали не все данные. В других их хранили только на сервере сайта, что создавало риск потерять всю информацию при его отказе. В одном проекте архивы находились в публичном каталоге, откуда их мог скачать любой посетитель.

По итогам анализа специалисты рекомендуют при передаче сайта другой команде сверять репозиторий с рабочей версией, документировать интеграции и изменения ядра, проверять восстановление из резервной копии. Это помогает оценить состояние проекта и объем подготовительных работ до обновления платформы или разработки новых функций.

В исследование вошли проекты, владельцы которых обратились за техническим аудитом. Результаты описывают конкретные реализации и процессы сопровождения; выборка не отражает состояние всего рынка интернет-магазинов.