MWS Cloud, входит в МТС Web Services, провела исследование российского рынка облачных сервисов. Согласно его результатам, в 2026 г. рынок достигнет 273,9 млрд руб. против 57,1 млрд руб. в 2021 г. Среднегодовой темп роста в 2021–2026 гг. составит 36,8%. Рынок облачных сервисов остается крупнейшим сегментом российского рынка программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Объем рынка облачных сервисов растет с 57,1 млрд руб. в 2021 г. до 273,9 млрд руб. в 2026 г. В 2025 г. рынок составляет 230,3 млрд руб. Доля облачных сервисов в вертикали программного обеспечения увеличивается с 10,7% в 2021 г. до 19,1% в 2026 г.

Основу рынка сохраняет инфраструктура как сервис (IaaS): ее доля составляет 81% в 2026 г. против 86% в 2021 г. Платформа как сервис (PaaS) растет быстрее рынка: среднегодовой темп роста достигает 45,5%, а доля сегмента увеличивается с 14% до 19%.

Рынок консолидируется: доля топ-5 провайдеров увеличивается с 59% в 2021 г. до 72% в 2026 г. Доля топ-3 участников составляет 60%, а топ-1 — 32%.

Рынок сохраняет активный рост. Ключевыми драйверами выступают усиление внимания бизнеса к отказоустойчивости и аварийному восстановлению, а также рост спроса на ИИ-инфраструктуру.

Дополнительным драйвером становится внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. В ответ на спрос провайдеры предоставляют облачные решения с GPU и профильные сервисы, необходимые для обучения, развертывания и эксплуатации ИИ-моделей.

В то же время развитие рынка ограничивает недостаток мощностей. Загрузка ЦОДов в Московском регионе близка к предельной, выдача разрешений на новые энергоподключения приостановлена, а часть анонсированных проектов переносится на более поздние сроки из-за высокой стоимости финансирования.

Переход рынка к траектории устойчивого роста отражает изменение структуры спроса: после периода бурного расширения заказчики масштабируют уже внедренные решения, а PaaS сохраняет опережающую динамику за счет востребованности управляемых платформенных сервисов.

Рынок облачных сервисов сохраняет высокую динамику благодаря росту спроса на отказоустойчивые решения и сервисы аварийного восстановления, развитию ИИ-инфраструктуры и потребности бизнеса в масштабируемых вычислительных ресурсах.

«Облако перестало быть экспериментом и стало базовой инфраструктурой российского бизнеса: за пять лет рынок вырос почти в пять раз, а его доля в ПО – почти вдвое. Сейчас рынок переходит от бурного расширения к устойчивому росту. Заказчики уже не просто переезжают в облако, а масштабируют то, что внедрили, и ждут от провайдеров надежности, катастрофоустойчивости и готовых платформенных сервисов. Поэтому PaaS и растет быстрее рынка. Еще один драйвер – ИИ: спрос на GPU-инфраструктуру и сервисы для работы с моделями только начинает раскрываться», – сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.