ИИ-помощник по математике в «Госуслуги Моя школа» стал доступен по всей стране
ИИ-помощник по математике в «Госуслуги Моя школа» стал доступен по всей стране. Приложение может помочь родителям разобрать с ребенком домашнее задание по математике. Ранее модуль «Для учебы» от «Алисы AI» работал в 20 пилотных регионах, где приложение используют как основное. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.
Как это работает
ИИ-помощник не дает готовых ответов. Он объясняет теорию, разбирает ход решения задачи и с помощью наводящих вопросов и подсказок помогает самостоятельно прийти к ответу.
Какими функциями пользовались в пилотных регионах
Помощь с домашним заданием — 70,9%.
Подготовка к уроку или контрольной — 17,6%.
Объяснение темы — 10%.
Как разрабатывали модуль
Модуль «Для учебы» от «Алисы AI» разрабатывают эксперты «Яндекс Образования» вместе с учителями и методистами.
Госуслуги Моя школа» — бесплатный сервис для школьников и их родителей. Он включает электронный дневник, расписание занятий и дополнительные функции — от семейного распорядка дня до возможности похвалить ребёнка за успехи. Доступ к данным есть только у родителя и ребенка.