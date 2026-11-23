Компания Ideco сообщила о том, что многофункциональный межсетевой экран Ideco NGFW прошел сертификацию ФСТЭК России по специализированным требованиям к NGFW наиболее высшего, 4 класса защиты. Сертификат подтверждает: заказчики из регулируемых отраслей могут реализовать ключевые меры сетевой безопасности с помощью одного сертифицированного решения, а не набора отдельных средств защиты.

10 ноября 2026 г. в государственный реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России внесен сертификат соответствия №5129 на Ideco NGFW. Документ подтверждает соответствие требованиям к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети (приказ ФСТЭК России №44) по 4 классу защиты и 4 уровню доверия. Сертификат действует до 10 ноября 2031 г.

4 класс — высший для многофункциональных межсетевых экранов. Вместе с 4 уровнем доверия он открывает возможность применять Ideco NGFW для защиты: значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ); государственных информационных систем (ГИС); автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП); информационных систем персональных данных (ИСПДн),

в том числе систем с наиболее высокими требованиями к защищенности — в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конкретной системе.

Сертификация охватывает не только базовое межсетевое экранирование. В сертифицированную редакцию Ideco NGFW входят: межсетевое экранирование и контроль сетевого доступа; контроль приложений — распознавание и фильтрация трафика на уровне приложений; система обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS); антивирусная проверка сетевого трафика; защита веб-приложений (WAF).

Для заказчика это означает меньше разнородных средств защиты в периметре, единую точку управления политиками безопасности и упрощение подтверждения соответствия используемых средств защиты информации: ключевые сетевые меры защиты реализуются одним продуктом с действующим сертификатом.

«Требования ФСТЭК к многофункциональным межсетевым экранам — самые строгие из тех, что сегодня предъявляются к средствам сетевой защиты в России. Сертификат по высокому 4 классу подтверждает то, над чем команда работала несколько лет: сертифицирована не отдельная функция, а комплексная функциональность Ideco NGFW — от межсетевого экранирования до защиты веб-приложений», — отметил Дмитрий Хомутов, директор Ideco.