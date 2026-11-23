Компания HYPERPC расширяет портфель решений и запускает новое стратегическое направление деятельности - создание ЦОДов под ключ. Запуск нового направления обусловлен высоким рыночным спросом со стороны заказчиков на подобные российские технологические решения. Команда HYPERPC хочет помочь отечественным компаниям успешно справляться с технологическими вызовами нашего времени и создавать современные системы, которые будут способствовать развитию бизнеса. Об этом CNews сообщили представители HYPERPC.

Создание ЦОДов под ключ является очень востребованным направлением в России - компаниям нужен надежный фундамент, чтобы обрабатывать, хранить и безопасно передавать данные. Компания HYPERPC планирует строить центры обработки данных, полностью курируя весь цикл работ, начиная от разработки концепции и проектирования до ввода объекта в эксплуатацию и последующего сервисного сопровождения. В систему будут интегрированы инженерная инфраструктура, ИТ-инфраструктура, а также системы мониторинга и управления. Многолетний опыт реализации сложных проектов, команда проектировщиков и сервисных инженеров позволяют компании создавать надежную и масштабируемую инфраструктуру для бизнеса.

Помимо этого, HYPERPC много раз сталкивался с запросами со стороны российских компаний по поводу поставок компьютерного оборудования. В ближайшее время HYPERPC начнет производить персональные компьютеры и рабочие станции для корпоративного сектора. Компания будет предлагать свои готовые решения и компьютеры собственной сборки, которые будут подбираться с учетом задач, программного обеспечения и требований заказчика. В ходе работы по данному направлению HYPERPC будет заниматься реализацией проектов любой сложности. Перед поставкой каждая система будет проходить проверку и тестирование.

«Сегодня компании активно внедряют ИИ, тяжелую аналитику и сложные вычисления, но сталкиваются с дефицитом надежной инфраструктуры в собственном защищенном контуре. Запуск строительства ЦОДов и корпоративных поставок — логичный шаг в эволюции HYPERPC. За плечами нашей команды 15 лет инженерной экспертизы и сотни сложных вычислительных проектов. Теперь мы закрываем весь контур задач: от проектирования отказоустойчивого дата-центра уровня Tier III/IV до оснащения рабочих мест высокопроизводительными станциями», - сказал Михаил Васильев, коммерческий директор HYPERPC.