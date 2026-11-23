К кадровому электронному документообороту подключили более 1700 сотрудников. После пяти месяцев использования КЭДО в учреждении сэкономили 2 тыс. рабочих часов. Об этом CNews сообщили представители Directum.

С помощью экосистемы Directum HR Pro в Главгосэкспертизе России автоматизировали 40 процессов. Работникам больше не требуется распечатывать документы в двух экземплярах, вручную передавать на подпись, посещать отдел кадров для подачи заявлений. HR-специалисты получили прозрачный контроль над ознакомлением и подписанием документов, в том числе и в удаленных филиалах ведомства.

Одним из главных аргументов в пользу Directum HR Pro стала возможность гибкой настройки с помощью no-code-технологий. Чтобы учесть специфику планирования отпусков в учреждении, доработали личный кабинет: сотрудники получили возможность просматривать текущих согласующих по собственным заявлениям, а также оформлять переносы дней отдыха на неопределенные даты.

«Система КЭДО получила высокую оценку от пользователей. Сотрудники отмечают, что оформление заявлений стало существенно проще, а времени на взаимодействие с отделом кадров тратится меньше. Руководство оценило, как быстро подписывать кадровые документы с помощью УКЭП. HR-специалисты подчеркивают, что значительно снизилось количество рутины, связанной с созданием, подписанием, логистикой документов. Нет необходимости вручную переносить бумажные оригиналы от одного согласующего руководителя к другому», — сказала Ольга Вихляева, заместитель начальника Управления организационного развития Главгосэкспертизы России.

В ходе проекта настроили интеграции решения с корпоративной почтой, сервисом авторизации пользователей и «1С:ЗКГУ». В ведомстве планируют и дальше оптимизировать кадровые процессы, расширять интеграции со смежными информационными системами и внедрять ИИ-сервисы в КЭДО.