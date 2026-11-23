В III квартале 2026 г. мониторинг центра исследования киберугроз Solar 4Rays зафиксировал 874 уязвимости в 569 уникальных продуктах (операционных системах, библиотеках, ИИ-сервисах, веб-серверах и не только), что почти в четыре раза (на 295%) больше показателя за аналогичный период прошлого года и на 28% больше, чем во втором квартале. Резкий рост связан с тем, что злоумышленники стали активнее применять ИИ для поиска ошибок в ПО и инфраструктуре, написания вредоносного кода, а также подготовки и проведения кибератак. Таковы выводы отчета Solar 4Rays ГК «Солар», посвященного сетевым уязвимостям.

Из отчета также следует, что 768 обнаруженных проблем (88% от общего количества) имели сетевой вектор, то есть могли эксплуатироваться дистанционно через интернет. Остальные 12% пришлись на другие векторы: смежный (предполагает доступ из соседней сети и имеет ряд ограничений), локальный (требует доступа к целевой системе) и физический (требует физического доступа к сетевому оборудованию). Кварталом ранее доля дефектов с сетевым вектором составляла 84%.

Средний балл критичности выявленных проблем вырос с 7,9 до 8,15 из 10 по шкале CVSS (общепринятой системы оценки, учитывающей характеристики дефекта и его потенциальное влияние на безопасность системы). В общей выборке из 874 случаев 39% были оценены как критические (9 –10 баллов по шкале CVSS), 37% имели высокую степень критичности (7-8,9 балла), 18% – среднюю (4-6,9 балла), и только 2% – низкую (0,1-3,9 балла). Не получили оценки на момент публикации отчета – 4%.

«Мы видим, что ИИ становится полноценным рабочим инструментом не только для специалистов по информационной безопасности, но и для злоумышленников. Нейросети помогают быстрее анализировать исходный код, сопоставлять уязвимые и исправленные версии программ, готовить PoC и эксплойты, а также собирать лабораторные стенды для проверки сценариев атаки. В результате сокращается время между публикацией информации о проблеме и появлением инструментов, которые позволяют проверить возможность ее эксплуатации. Это повышает требования к скорости реакции защитников: откладывать установку обновлений и проверку уязвимых компонентов становится все рискованнее», – сказал аналитик центра исследования киберугроз Solar 4Rays Сергей Беляев.

Чтобы снизить риски, эксперты Solar 4Rays рекомендуют оперативно устанавливать обновления для браузеров, систем управления сайтами (CMS), инфраструктурного ПО и сетевого оборудования. Важно разграничивать доступ сотрудников к корпоративным системам и обучать ИТ-специалистов и контент-менеджеров распознавать подозрительные ссылки. Выявлять уязвимости в коде разрабатываемых приложений помогает решение DevSecOps-класса Solar appScreener, а защищать веб-приложения и API от вредоносных запросов – сервис Solar WAF. В свою очередь, центр противодействия кибератакам Solar JSOC помогает круглосуточно отслеживать события информационной безопасности в инфраструктуре и выявлять подозрительную активность.

Отчет составлен на основе данных из открытых источников, исследовательских статей специалистов по информационной безопасности, материалов с профильных каналов и не только. Полная версия отчета об уязвимостях за III квартал 2026 г. доступна в блоге центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар».