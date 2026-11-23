Разработчик ИТ-решений для девелопмента и ЖКХ «Философт» выпустил очередные обновления для платформы умного дома «Мажордом». Изменения коснулись административной панели, интеграции с ITSM-системой техподдержки, а также разделов видеонаблюдения и учета ресурсов в клиентском приложении. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Новые функции административной панели для УК

Сотрудники управляющих компаний получили возможность экспортировать в формат Excel как полную базу клиентов, так и выборку по заданным фильтрам для дальнейшей аналитики или переноса информации.

Кроме того, в административной панели «Мажордома» появился экспорт заявок единым архивом: при необходимости все материалы по обращению можно скачать одним файлом, куда войдут PDF-документ с карточкой заявки, переписка, внутренние комментарии, прикрепленные файлы и история изменений.

Также стало возможно автоматическое возобновление работы по обращениям: если сотрудник УК оставляет комментарий в заявке внутри «Мажордома», связанный тикет в ITSM-системе автоматически меняет статус с «Ожидает ответа контрагента» на «В работе». Благодаря этому специалисты техподдержки сразу видят поступивший ответ и могут оперативно продолжить решение вопроса.

Изменения также коснулись администрирования видеонаблюдения. Теперь администраторы могут индивидуально для каждой камеры разрешать или запрещать сохранение архивных записей на устройства пользователей, при этом онлайн-просмотр архива остается доступным жителям.

Изменения в мобильном приложении для жителей

В пользовательской части платформы доработаны разделы видеонаблюдения и учета коммунальных ресурсов. Отображение видеоархива теперь адаптируется под режим работы конкретной камеры. Если устройство фиксирует только движение, для жителя формируется лента событий с возможностью быстрого переключения между ними, а для камер с круглосуточной записью реализована стандартная навигация по временной шкале.

Помимо этого, разработчики устранили ошибку импорта, из-за которой ручные приборы учета могли определяться системой как автоматические. В обновленной версии приложение корректно распознает тип устройства и настройки управляющей компании: ручной ввод показаний доступен только для соответствующих счетчиков при наличии разрешения со стороны УК, тогда как для автоматических приборов поле ввода скрыто.