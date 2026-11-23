Компания NGR Softlab, российский разработчик решений по информационной безопасности, сообщила о завершении основного этапа внедрения PAM-системы Infrascope в компании «Дикси». Решение позволило централизовать управление привилегированным доступом в масштабной распределённой инфраструктуре крупного ритейлера, объединив контроль внешних подрядчиков и защиту учётных данных штатных инженеров.

Отличительной особенностью проекта стал его масштаб: под управление Infrascope переведены сотни серверов торговой сети. Работы продолжались с апреля 2025 по сентябрь 2026 г., а суммарные трудозатраты составили 9,5 тыс. человеко-часов. По итогам основного этапа через PAM работают около 95% подрядчиков компании, а штатные инженеры получили возможность подключаться к серверам магазинов без знания паролей привилегированных учётных записей.

Размер инфраструктуры потребовал поэтапного перехода на новую систему. Ранее подрядные организации использовали прямые VPN-подключения к ресурсам компании. Перевод на Infrascope проводился последовательно, по одной организации, с аудитом существующих подключений, отзывом избыточных прав и настройкой политик доступа. Такой подход позволил расширять охват PAM с учётом особенностей работы каждого подрядчика.

«Ключевым результатом стало обеспечение полного аудита привилегированного доступа: 100% сессий, проходящих через Infrascope, фиксируются в журнале аудита, а для критичных систем ведётся их запись. Каждый доступ имеет установленный срок действия, владельца и обоснование. Это позволяет контролировать действия пользователей, своевременно отзывать права и снижать риски несанкционированного доступа», – сказал Николай Найминов, старший менеджер отдела ИБ АО «Дикси-ЮГ».

«Опыт „Дикси“ продемонстрировал возможности Infrascope при работе с большим количеством территориально распределённых ИТ-ресурсов, – сказал Дмитрий Симак, менеджер продукта PAM Infrascope. – Управление привилегированным доступом к тысячам серверов требует не только высокой производительности и гибкости PAM-системы, но и выверенного подхода к интеграции в действующие ИТ-процессы. Поэтапное подключение пользователей позволило обеспечить управляемый переход на новую модель доступа. Результаты проекта подтверждают эффективность Infrascope для крупных розничных сетей и других организаций со сложной, разветвлённой ИТ-инфраструктурой».