Компания «Диасофт» расширила продуктовую линейку решения «Дилерские операции» (Digital Q.Treasury). В его состав вошел новый продукт «Управление платежной позицией», предназначенный для контроля ликвидности банка на корреспондентских счетах и прогнозирования движения денежных средств. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«Управление платежной позицией» предоставляет казначею-позиционеру единую точку контроля остатков и денежных потоков по НОСТРО-счетам. В продукте реализованы: отображение фактических остатков и денежных потоков; расчет прогнозируемой платежной позиции с учетом фактических и плановых движений денежных средств; просмотр ранее рассчитанной платежной позиции за предыдущие периоды; расчет позиции с учетом модельных денежных потоков на горизонте до 30 дней.

Такая функциональность поможет казначею своевременно выявлять недостаток или избыток ликвидности и принимать решения по привлечению или размещению денежных средств. Моделирование денежных потоков позволяет заранее оценивать влияние планируемых операций на платежную позицию банка.

«Казначею важна не просто скорость получения данных, а возможность заранее видеть, как входящие и исходящие денежные потоки скажутся на платежной позиции банка. Именно эту задачу решает новый продукт: единая точка контроля вместо разрозненных систем и встроенное моделирование платежей», – отметил Денис Андриевский, руководитель продукта «Дилерские операции на валютном рынке» в «Диасофт».

Продукт «Управление платежной позицией» реализован в микросервисной архитектуре. Решение «Дилерские операции» помогает банкам снижать операционные риски и повышать оперативность принятия решений по управлению ликвидностью. Digital Q.Treasury включено в реестр российского программного обеспечения (запись № 16800 от 01.03.2023).