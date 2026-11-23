Разработчик решений по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени Cicada8 запустил в открытый доступ интерактивную карту кибербезопасности российского бизнеса. Она показывает состояние кибергигиены периметра компаний в разрезе отраслей и регионов, а также формирует бенчмарки для оценки кибергигиены компаний. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

Карта построена на данных о более чем 20 тыс. компаний, собранных на платформе Cicada8 Cyber Rating. Она регулярно обновляется и демонстрирует, как конкретная отрасль или субъект России соотносятся со средними показателями по стране. Оценка опирается на общедоступные данные из сети Интернет и не подразумевает доступа к внутренней инфраструктуре компаний. Сведения о компаниях анонимизированы.

По данным на октябрь 2026 г., киберландшафт на тепловой карте российского бизнеса выглядит следующим образом: 6,7 из 10 – средний рейтинг кибербезопасности по стране; 59% компаний имеют признаки уязвимостей критического и высокого уровня; 39% компаний имеют следы утечек учетных данных; 72% компаний имеют хотя бы один дефект периметра; 47% – имеют служебные сервисы в открытом доступе; 11% – имеют три проблемы сразу*.

* Уязвимости, служебные сервисы и следы утечек учетных данных одновременно.

Проект восполняет дефицит открытой отраслевой статистики по кибербезопасности на российском рынке. На площадке также доступны результаты исследования Cicada8 «Кибербезопасность российского бизнеса 2026».

Директора по информационной безопасности (CISO) получают внешнюю систему координат, которая позволяет сравнить средний балл своей отрасли с общероссийским, определить угрозы, которые снижают рейтинг сектора, и использовать эти данные при обосновании бюджета.

Службы закупок, комплаенса и управления рисками третьих сторон (TPRM) могут оценить фактический (а не описанный самой компанией) профиль риска в отраслях, из которых заказчик выбирает контрагента, и определить приоритеты для его углубленной проверки.

Региональному бизнесу и его акционерам карта позволяет за считанные секунды сопоставить свой регион с другими и страной в целом.

Кроме того, страховщики, банки, аналитические агентства и отраслевые ассоциации смогут найти в проекте регулярно обновляемый источник отраслевой статистики для собственных отчетов и исследований.

«Российский бизнес часто оценивает свою кибербезопасность вслепую. У ИБ-директора есть данные по своей компании, но нет ответа на простой вопрос: "Мы лучше рынка или хуже?". Закупщикам важно принимать во внимание, насколько хорошо соблюдают кибергигиену их подрядчики. Тепловая карта позволяет увидеть, какова ситуация в конкретном секторе или регионе. В условиях интенсивного развития искусственного интеллекта и зависимости ключевых процессов от цифровых решений кибергигиена должна стать таким же базовым управленческим показателем, как финансовая отчетность», – сказал Никита Котиков, владелец продукта Cicada8 Cyber Rating.

Проверить до пяти своих контрагентов можно бесплатно: Cicada8 оценит кибергигиену компаний и сформирует их профиль угроз.