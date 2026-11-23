Бренд Befree представил Befree ID — апгрейд личного кабинета. Он объединяет офлайн- и онлайн-шопинг. Об этом CNews сообщили представители Befree.

Befree ID — новая версия личного кабинета бренда. Теперь зарегистрированные пользователи могут фиксировать все свои покупки и выбирать каждую 11-ю вещь в подарок.

Для бренда запуск Befree ID — важный шаг в развитии омниканальной стратегии. Новая система объединяет опыт онлайн- и офлайн-шопинга, чтобы лучше понимать предпочтения клиентов и выстраивать более персонализированную коммуникацию.

Befree ID доступен для тех, у кого есть личный кабинет на сайте или в приложении. Теперь в нем будут фиксироваться все покупки: онлайн — автоматически, а в магазине достаточно показать на кассе QR-код.

После 10 купленных вещей можно выбрать 11-ю в подарок. Ее стоимость будет равна средней стоимости 10 предыдущих покупок. Например, если средняя стоимость была 2,5 тыс. руб., то покупатель выбирает подарок в пределах этой суммы. Он может получить его как в розничном магазине, так и на befree.ru.

«Мы хотим дарить покупателям не абстрактные кэшбэки и скидки, а новые модные вещи. Именно поэтому Befree сознательно отказался от баллов и накоплений, как у других брендов», — руководитель отдела продвижения Befree Иван Анисимов.