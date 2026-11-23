Диджитал-компания HINT, НИТУ МИСИС, ГУАП и ВШТЭ изучили цифровой этикет молодежи. 59% опрошенных заменяют текст реакциями, а 52% допускают пересылку чужой переписки без согласия автора, чтобы поделиться смешной ситуацией. Об этом CNews сообщили представители HINT.

Намеренное отсутствие ответа после прочтения сообщения возглавило антирейтинг привычек онлайн-общения (47%). Следующими по популярности стали звонки без предупреждения — их выбрали 13% участников. Ночные сообщения и сарказм, который может восприниматься как насмешка, набрали по 9%.

При этом статус «онлайн» участники воспринимают по-разному. 48% скорее ожидают ответа от человека в сети, особенно если сообщение уже прочитано. Еще 3% прямо считают: если собеседник онлайн, значит, может ответить. Однако для 44% присутствие в сети не означает готовность общаться.

Правила извинений за задержку тоже зависят от обстоятельств. 43% участников считают, что извиниться нужно, только если собеседник ждал важную информацию. Для 35% поводом становится задержка больше суток, а 9% полагают, что извиняться необязательно.

Хотя реакции стали привычным способом ответить, универсальной заменой словам их считают немногие. Только 24% допускают такой ответ в большинстве случаев, а 71% — лишь в определённых ситуациях. Еще 5% уверены, что реакция не заменяет текстовое сообщение.

Границы приватности также оказались неоднозначными. 77% опрошенных считают допустимым переслать чужое сообщение или скриншот без согласия автора, если в переписке нет личной информации. Только 4% считают, что разрешение автора необходимо в любом случае.

29% опрошенных считают помощь нейросетей в написании сообщений приемлемой только для исправления ошибок, 21% — для учебной и рабочей переписки. Еще 17% относятся к ней положительно и не видят в этом проблемы. При этом 21% полагают, что сообщения лучше писать самостоятельно.

ИИ для написания сообщений используют 60% участников. Среди них 78% хотя бы иногда убирают характерные признаки нейросетевого текста: 40% делают это, если сообщение выглядит слишком искусственным, а 38% специально удаляют такие признаки. Ещё 18% пользователей редактируют текст под собственный стиль, но не пытаются скрыть участие ИИ. Практически без изменений сгенерированные сообщения отправляют 4% пользователей нейросетей.

В открытом вопросе о привычках, которые должны исчезнуть, чаще всего упоминали игнорирование сообщений и затягивание ответа. Также участники предлагали отказаться от звонков без предупреждения, коротких голосовых без причины, излишней официальности и приветствий без перехода к сути. Встречались предложения убрать ежедневные открытки и пожелания.

Методология. Исследование проведено в ноябре 2026 г. диджитал-компанией HINT совместно с Университетом МИСИС, Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения (ГУАП) и Высшей школой технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (ВШТЭ СПбГУПТД). Сбор данных осуществлялся с помощью онлайн-опроса с последующей обработкой и группировкой результатов вручную. В опросе приняли участие 525 респондентов, около 75% из них — в возрасте 18–24 лет.