За первые девять месяцев 2026 г. число показов запроса «ИИ агент» в «Яндексе» достигло 437 900. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2025 г. (201 152), и почти в 111 раз больше, чем в 2024 г. (3 951). Такие данные получила ИT-компания BusinessPad, проанализировав статистику «Яндекс Вордстат» за последние три года.

Согласно исследованию, пользователи стали чаще искать «ИИ для бизнеса». Объем таких запросов за последние два года вырос с 8300 до 62600. Стали больше интересоваться и применением ИИ в конкретных рабочих процессах. За два года число показов «ИИ для работы с документами» увеличилось почти в 20 раз, «ИИ для аналитики» — в 12,5 раза, в «ИИ для продаж» — более чем в шесть раз.

Это подтверждают и сторонние исследования. По данным Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, опубликованным в октябре 2026 г., 21% российских компаний уже используют ИИ-модели, адаптированные под конкретные отрасли или рабочие задачи, еще 66,3% изучают такие решения или планируют их внедрить.

За трендом стоит рост эффективности агентов, считает директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad Кирилл Гончаров. Сегодня такой инструмент может найти нужную информацию, сопоставить данные из разных источников, внести их в корпоративную систему, подготовить отчет или выполнить поручение по заданному алгоритму. Результаты подобных систем на тесте GAIA, который проверяет способность ИИ решать сложные задачи, также заметно улучшились.

Впрочем, до ситуации, когда агенту можно поручить весь рабочий процесс без проверки результата, пока далеко. Так, согласно анализу калифорнийской компании Scale AI (поставляет данные и аналитику властям и компаниям из списка Fortune), даже самые качественные агенты выполняют рабочие задачи на профессиональном уровне лишь в 5% случаев. Об этом говорит и исследование, проведенное в октябре 2025 г. учеными из Стэнфордского университета и Университета Карнеги — Меллона. Оно показало, что агенты работают быстрее людей, но выдают результат худшего качества. А еще маскируют свои ошибки, например, за счет фальсификации данных.

Поэтому рост интереса к ИИ-агентам еще не означает, что компании будут убирать из цепочки человека в ближайшее время, добавляет Гончаров. «Пока агента целесообразно использовать для отдельных повторяющихся задач. Например, он может обрабатывать входящие обращения клиентов: распределять их по темам и направлять ответственным сотрудникам; собирать данные о продажах из CRM и других корпоративных систем; готовить регулярные отчеты или проверять корректность информации в документах и базах данных. Но результаты должен проверять человек. На нем же лежит ответственность за любые решения», – отметил он.