О повседневных задачах пользователи спрашивают «Яндекс Поиск» так же, как нейросеть, — описывают свою ситуацию и уточняют, что хотят узнать. Теперь поисковые запросы стали длиннее в ряде тем, связанных с решением повседневных задач. По данным «Яндекса», за год средняя длина запросов о праве выросла примерно на 10%, о медицине и в категории «как сделать» — на 4%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В длинном запросе человек может сразу рассказать, что случилось и с чем нужна помощь, а не просто искать по ключевым словам. Для иллюстрации такие вопросы могут выглядеть так. «Купил кроссовки, через неделю отклеилась подошва, а чек потерял — можно вернуть?». «Почему после работы за компьютером болит голова, а в выходные все нормально?». «Как отмыть духовку от старого жира, если обычное средство не помогает?».

Среди перечисленных тематик сильнее всего выросла средняя длина правовых запросов — до 55 символов, в том числе за счет очень длинных запросов. В категории «как сделать» увеличилась и доля запросов длиннее 50 символов — с 18% до 20%. В августе 2026 г. это был примерно каждый пятый запрос в категории.