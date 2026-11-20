«Яндекс 360» запустил MCP-сервер. Он позволяет ИИ-агентам обращаться к данным и инструментам виртуального офиса. Благодаря MCP разработчики смогут связать сервисы «Яндекс 360» со своими системами, а пользователи — работать с виртуальным офисом как через внешние ИИ-интерфейсы, например ChatGPT, Claude и DeepSeek, так и через собственные решения «Яндекса» — «Алису AI» для бизнеса или агентов, созданных на платформе Yandex AI Studio. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Подключение через MCP уже поддерживают «Почта», «Диск», «Календарь», «Телемост», «Вики», «Трекер» и «Формы». Например, можно поручить ИИ-агенту найти в «Почте» последнее письмо от подрядчика и подготовить черновик ответа, изучить документы в папке на «Диске» и собрать по ним статус проекта, создать или перенести встречу в «Календаре», прочитать обсуждение проекта в чате и отметить нерешенные вопросы.

У агентов нет неограниченного доступа к данным компании. Они имеют те же права, что и пользователь, и могут использовать только разрешённые им инструменты. Например, у агента не получится отправить от имени человека письмо — он может лишь составить черновик.

Через MCP также можно управлять организацией в «Яндекс 360» для бизнеса: к примеру, добавлять новых сотрудников или менять состав рабочих групп. В будущем протокол начнут поддерживать и другие сервисы «Яндекс 360».

MCP-сервер запущен на стороне «Яндекс 360». Сейчас сервер работает в режиме предварительного доступа. К нему могут подключиться все организации — клиенты «Яндекс 360» и пользователи с платными тарифами.