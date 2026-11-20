Компания МТС и «МТС Линк» зафиксировали рост инвестиций воронежского бизнеса в отечественные платформы для делового общения и обучения по итогам 10 месяцев 2026 г. Лидером по темпам цифровизации корпоративных коммуникаций стало сельское хозяйство с приростом на 40% по сравнению с тем же периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В структуре спроса на онлайн-коммуникации в 2026 г. первое место в Воронежской области занимает агропромышленный комплекс (75%), далее следуют легкая промышленность (12%), торговля (5%) и другие отрасли (8%). Впервые в 2026 г. деловое общение и обучение перевели в онлайн частные образовательные учреждения региона, организовав защищенное дистанционное взаимодействие с преподавателями и учениками.

Анализ «МТС Линк» показал, что аграрии активно используют возможности отечественных коммуникационных платформ для координации работы удаленных площадок, проведения ежедневных совещаний и согласования оперативных действий при изменениях на фермах, элеваторах, перерабатывающих заводах. Предприятия легкой промышленности и торговые сети применяют сервисы для синхронизации работы специалистов из филиалов по всей России, обучения и адаптации новых сотрудников с функцией контроля внимания, которая позволяет обеспечить 100% вовлеченность в учебный процесс.

«Воронежский бизнес выбирает отечественные платформы за счет прикладных функций, которые закрывают конкретные операционные задачи. Например, возможность автоматизировать обработку материалов совещаний с выходом на итоговое краткое резюме встречи и распределением конкретных решений по исполнителям в течение нескольких минут после завершения совещания. Или оптимизировать операционные расходы на деловые поездки и переводчика: в «МТС Линк» есть синхронный перевод на 19 языков, что позволяет компаниям выстраивать коммуникацию с зарубежными партнерами в режиме реального времени», – сказал исполняющий обязанности директора филиала МТС в Воронежской области Алексей Гурьянов.