«VK Play Облачный гейминг» запустил новый тариф, который позволяет играть в игры с удаленно подключенной консоли. Пользователям не нужно приобретать приставку – достаточно выбрать слот, оплатить бронирование и запустить игру через «Игровой Центр» на ПК или прямо в браузере. На данный момент в тарифе доступна GTA VI. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Мы запустили консольный тариф в тестовом режиме, и это важный шаг для облачного гейминга VK Play. Теперь игры с консолей становятся доступнее для тех, у кого нет приставки или мощного ПК. Мы даем не игру и не аккаунт с ней, а возможность запустить игру на сервере. Надеемся, что формат окажется востребованным, и сможем расширить список доступных проектов», – сказал Александр Михеев, генеральный директор VK Play.

Чтобы запустить игру, пользователю нужно перейти в раздел «Облачного гейминга» и выбрать «Консольный тариф». Затем выбрать консоль, дату и время, чтобы забронировать слот, оплатить бронирование и дождаться старта сессии. Запустить игру можно через Игровой Центр на Windows 7 / macOS High Sierra и новее или прямо в браузере — поддерживаются Chrome, Yandex, Edge, Opera и Safari. Все бронирования доступны в разделе «Мои брони». Дополнительные покупки не требуются: тариф доступен после оплаты и не требует дополнительных авторизаций и покупки игры.

«VK Play Облачный гейминг» – сервис для игры в облаке для тех, у кого нет мощного игрового ПК. Игры запускаются на удаленных серверах VK, а на устройство пользователя транслируется видеопоток в реальном времени.