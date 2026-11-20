Sitronics Group объявила о назначении Всеволода Новикова на должность вице-президента по развитию бизнеса.

На новом посту Всеволод будет выстраивать взаимодействие между коммерческими функциями всех отраслевых вертикалей группы, курировать развитие перспективных бизнес-направлений, масштабирование инновационных проектов, технологических продуктов и отвечать за вывод их на рынок.

До прихода в Sitronics Group Всеволод возглавлял компанию «Центр Водородных Технологий» (также входит в АФК «Система»), где прошел путь от инженера до генерального директора. За время руководства организовал и запустил производственную площадку электролизных установок, обеспечил сдачу субсидии Минэнерго России на создание производства, а также реализовал поставку и запуск продукта на водородный полигон МФТИ в рамках проекта Минпромторга России.

Среди ключевых достижений Всеволода – членство в Техническом комитете России по стандартизации «Водородные технологии», работа в экспертной подгруппе при межведомственной рабочей группе по развитию водородной энергетики, вхождение в советы директоров и научно-технические советы профильных организаций. Является победителем конкурса мэра Москвы «Новатор Москвы» и чемпионата «Технолидеры Москвы». Внесен в реестр молодых талантов РФ, имеет квалификацию на работу с испытательными стендами топливных элементов и электролизных установок (обучение в КНР). Он с отличием окончил магистратуру МГТУ им. Н.Э. Баумана, специальность «Ядерная энергетика и теплофизика», а также ряд программ ДПО в области кибербезопасности, информационных технологий и водородной энергетики.

«Всеволод обладает редким сочетанием глубокой инженерной подготовки, управленческого опыта и практических достижений в создании и развитии производств. Его компетенции на стыке энергетики, информационных технологий, понимание отраслевых рынков и бизнес-задач востребованы при трансформации Группы в технологический холдинг. Уверен, вовлеченность Всеволода позволит нашей команде эффективно развивать новые и текущие направления», – отметил президент Sitronics Group Алексей Назаров.

В зоне ответственности нового вице-президента будет также строительство и эксплуатация модульных и мини-ЦОД, компактных готовых решений для размещения вычислительных мощностей. Sitronics Group является поставщиком и производителем решений для построения инженерной и ИТ-инфраструктуры под ключ – от проектирования до сервисной поддержки.