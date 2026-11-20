«Т-Банк Инвестиции» добавили в каталог неоактив на акции американского технологического гиганта Anthropic (ANTperp), разработчика семейства моделей искусственного интеллекта Claude. Общее число неоактивов на глобальные ценные бумаги и индексы криптовалют в линейке «Т-Банка» достигло 79, а оборот торгов с момента запуска инструмента в мае — более 3 трлн руб. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Anthropic провела крупнейшее в истории IPO. По его итогам компания привлекла $81,34 млрд, разместив 980 млн акций. Цена размещения составила $83 за акцию, что превысило верхнюю границу первоначально заявленного диапазона в $70–78 за бумагу. Спрос инвесторов почти в семь раз превысил предложение.

Неоактив на Anthropic позволяет российским инвесторам получать финансовый результат от изменения стоимости акций Anthropic без приобретения соответствующих ценных бумаг — в безопасной российской инфраструктуре и с расчетами в рублях. Стоимость неоактива соответствует одной акции Anthropic класса A. Валюта стоимости шага цены — доллар США, валюта расчетов — рубль.

Александр Гусев, директор по развитию брокерских продуктов «Т-Банк Инвестиций»: «Инвесторы проявляют интерес к ИИ-индустрии — мы видим это по динамике торгов неоактивами на акции Nvidia, AMD и других компаний сектора. Ликвидность на рынке остается высокой».

Как проходило размещение

На этапе подготовки IPO Anthropic собиралась предложить инвесторам 825 млн акций: 801,35 млн новых бумаг и 23,65 млн от действующих акционеров. При первоначальном ценовом диапазоне $70-78 общий объем предложения должен был составить $57,8-64,4 млрд.

Однако спрос оказался выше ожиданий. К 15 ноября 2026 г. заявки на акции почти в семь раз превышали доступное предложение. На этом фоне компания увеличила количество размещаемых бумаг до 980 млн и подняла цену до $83.

В результате компания и ее акционеры привлекли на публичном размещении $81,34 млрд, а рыночная стоимость разработчика ИИ-моделей достигла примерно $1,5 трлн с учетом разводнения акций. По оценке Bloomberg, это вывело Anthropic на 12 место в мире по капитализации.

Торги бумагами на Nasdaq начались 19 ноября 2026 г. под тикером ANT. Закрытие сделки запланировано на 20 ноября 2026 г. Организаторы IPO получили 30-дневную опцию на покупку еще до 147 млн акций. Если они реализуют опцион, объем публичного размещения увеличится.

Крупнейшее IPO в истории

Первичное публичное размещение акций Anthropic стало рекордным для фондового рынка. Помимо самого IPO, компания получила еще $26 млрд в рамках закрытого раунда от технологических гигантов, включая Google, Amazon и Nvidia. С учетом этих инвестиций объем привлеченного капитала достиг $107,34 млрд.

До этого на протяжении пяти месяцев рекорд по IPO принадлежал SpaceX. Аэрокосмическая корпорация вышла на биржу в июне и привлекла $75 млрд в рамках основного размещения и $86,2 млрд с учетом опциона на допэмиссию.

Следующее мега-IPO в технологическом секторе ожидается в 2027 г. — к выходу на публичный рынок готовится главный конкурент Anthropic, компания OpenAI.

Что такое неоактивы

Неоактивы — это бессрочные фьючерсные контракты на глобальные ценные бумаги, которые обращаются на СПБ Бирже. Инструмент был запущен в мае этого года. Цена неоактива следует за ценой базисного актива.

Комиссия за сделки с неоактивами — 0 руб. Позиции открываются и закрываются без комиссии. Плата в рублях взимается только в случае переноса открытой позиции на следующий календарный день.

Недавние пополнения

3 и 17 ноября 2026 г. линейку неоактивов пополнили 10 новых инструментов, в число которых вошли неоактивы на акции Nvidia, Micron, Marvell, Alphabet, McDonald’s, Apple, Enphase Energy и SolarEdge и др.

Как получить доступ к неоактивам

Торги неоактивами доступны в приложении и терминале «Т-Банк Инвестиций» ежедневно с 07:00 до 00:00 мск в будни и с 10:00 до 00:00 мск в выходные и праздничные дни в разделе «Что купить» → «Неоактивы».

Для сделок с неоактивами на иностранные акции неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование на доступ к фьючерсам и маржинальной торговле. Неоактивы на индексы криптовалют доступны только квалифицированным инвесторам.