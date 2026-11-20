С начала 2026 г. энергетики выявили 404,47 тыс. случаев нелегального монтажа элементов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Москве и Московской области. Незаконные ВОЛС угрожают не только надежному электроснабжению потребителей, но и качеству связи пользователей. Об этом CNews сообщили представители компании «Россети Московский регион».

Сигнал в волокне идет по тонкой нити, и любое отклонение от расчетных параметров его гасит, поэтому монтаж ВОЛС на опорах линии электропередачи (ЛЭП) необходимо производить только по проекту. Из-за неправильного крепления кабель может провисать или пережиматься (например, от наледи или ветровых нагрузок), в результате чего портится и качество сигнала.

Когда связь ухудшается внезапно – пользователь ждет, что все восстановится быстро, но без официального договора на размещение ВОЛС с энергокомпанией телеком-оператор не может получить допуск к электросетевым объектам. В случае технологического нарушения монтажную бригаду провайдера не допустят к элементам сети, и восстановление может растянуться на длительное время.

Если посторонние, нелегально размещенные на опорах ЛЭП, элементы мешают восстановлению электроснабжения – энергетики обязаны демонтировать их, чтобы вернуть свет потребителям. Кроме того, самовольное использование инфраструктуры незаконно по ст. 6 Федерального закона № 126-ФЗ «О связи».

«Россети Московский регион» рекомендуют пользователям уточнять у своего оператора, есть ли у него договор на размещение ВОЛС с электросетевой компанией.