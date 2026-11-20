Специалисты «Средневолжскэлектропроекта» (СВЭП) разрабатывают собственные плагины для программ работающих с информационным моделированием, которые применяют при проектировании энергообъектов. Инструменты помогают автоматизировать расстановку опор, работу с кабельными линиями и подготовку проектной документации. Об этом CNews сообщили представители СВЭП.

Для работы с кабельными системами, линиями электропередачи и освещением специалисты СВЭП разработали инструменты, расширяющие возможности программы по трехмерному моделированию объектов. Они позволяют автоматически расставлять опоры по импортированной расчетной модели, выполнять подвес кабеля, прокладывать его по 3D-линии и лоткам, рассчитывать количество светильников и освещенность.

Также, разработаны инструменты пакетного импорта данных, заполнения атрибутов, автоматического формирования шифров и титульных листов, а также другие модули для работы с проектной документацией и взаимодействия пользователей в общей информационной среде.

При переходе всех действующих проектов в единую среду программного продукта 3Д моделирования система охватила 30 объектов, 12 отделов и более 70 сотрудников. В процессе выявились сложности миграции данных, различия в подходах к формированию документации и отсутствие единых правил взаимодействия между подразделениями.

Для управления проектированием специалисты СВЭП разработали отчет по проектам и производственный график. Эти инструменты помогают отслеживать состояние объектов и выполнение задач, оценивать загрузку отделов и сотрудников, планировать сроки и распределять работы. До принятия новых обязательств данные о загрузке позволяют оценить доступность ресурсов и определить потребность в дополнительных специалистах или партнерах.

Анализ данных помогает выявлять повторяющиеся причины задержек: ожидание исходной информации, возвраты заданий, избыточные согласования и несогласованность приоритетов. Эти проблемы стали отправной точкой для развития бережливого производства.

В СВЭП закрепили принцип «сначала процесс – затем стандарт – затем автоматизация». Он предполагает выявление причин потерь, проверку новых правил на практике и их закрепление в цифровой среде. Например, при повторяющихся возвратах заданий определяется обязательный состав исходных данных и порядок проверки их готовности. Результат изменений оценивается по сокращению возвратов и времени ожидания.

Работа с процессами и накопленными данными легла в основу корпоративной экосистемы СВЭП. Она объединяет кадровое направление, партнерскую сеть, программное обеспечение и искусственный интеллект, аналитику, науку и экспертизу, бережливое производство. Доступ к этим направлениям организован через отечественную программную систему, что позволяет связывать текущие задачи проектов с кадровыми, технологическими и экспертными ресурсами компании.

Развитие экосистемы входит в программу организационной трансформации СВЭП на 2026–2027 гг. Компания продолжает совершенствовать процессы, формировать единые рабочие стандарты и оценивать эффект внедряемых изменений.