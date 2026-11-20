За девять месяцев 2026 г. продажи носимых устройств с искусственным интеллектом — умных очков, диктофонов, наушников, часов, браслетов и колец — выросли в России более чем в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 г: с 5,5 тыс. до 42 тыс. единиц. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Наибольший рост показали ИИ-наушники как новая для рынка категория: их продажи увеличились в 40 раз — на 30 тыс. единиц. Спрос на умные очки вырос в девять раз — на 4,5 тыс. устройств, а на ИИ-кольца — в семь раз, или на 300 единиц. Пользователи также стали чаще покупать устройства для повышения личной продуктивности. Продажи ИИ-диктофонов, которые расшифровывают речь, составляют краткие пересказы записей и помогают превращать их в заметки и задачи, увеличились на 48% — с 3,5 до 5,2 тыс. единиц. Наиболее востребованными оказались модели стоимостью от 20 тыс. до 29,99 тыс. руб. Продажи умных часов и фитнес-браслетов за этот период также показали рост интереса к подобным устройствам.

Аналитики связывают рост спроса с тем, что пользователи всё чаще выбирают устройства, в которых ИИ помогает решать повседневные и рабочие задачи.

В целом сегмент носимых ИИ-устройств формируется как устойчивый глобальный рынок с подтвержденной динамикой. Согласно прогнозам, он продемонстрирует среднегодовой рост на 27,8% в период с 2026 по 2033 г. Компании, уже сейчас создающие продукты в растущем сегменте рынка, способны в обозримом будущем занять лидирующие позиции среди лояльной и ценящей инновации аудитории.