Компания SL Soft fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) представила новую версию платформы Robovoice, входящей в экосистему Robin. Платформа автоматизирует коммуникации с клиентами с помощью голосовых и текстовых ИИ-агентов. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

В обновлении расширены возможности визуальной настройки ИИ-агентов, автоматизации интеграций с корпоративными системами и работы с базами знаний. Улучшены качество синтеза речи и производительность платформы, а также представлен новый модуль «Управление качеством коммуникаций» для анализа диалогов сотрудников и ИИ-агентов. Выпуск обновления соответствует стратегии ГК Softline по расширению портфеля собственных ИИ-решений для автоматизации бизнес-процессов российских компаний.

В новой версии Robovoice расширены возможности no-code-конструктора для создания ИИ-агентов и проектирования диалогов. Специалисты заказчиков могут без программирования настраивать сценарии, подключать базы знаний и задавать поведение ИИ-агентов текстовым описанием. В бета-режиме также доступна автоматическая генерация сценариев с помощью ИИ на основе скриптов операторов, записей диалогов или описания задачи. Это ускоряет запуск автоматизации и снижает зависимость от разработчиков.

Упростилась интеграция с корпоративными системами, включая CRM и медицинские информационные системы (МИС). Достаточно указать ссылку на API, и Robovoice автоматически подготовит подключение. После этого ИИ-агент во время разговора получает актуальные данные о клиенте и может, например, записать его на прием или обновить карточку в CRM.

В редакторе сценариев появились инструменты отладки, позволяющие отслеживать время выполнения каждого шага и обращения к внешним системам. Это помогает быстрее выявлять и устранять задержки в диалогах.

Обновленный диалоговый движок обеспечивает быстрые и естественные ответы ИИ-агента и стабильную работу под высокой нагрузкой. Улучшенные модели распознавания и синтеза речи повышают скорость и точность обработки разговоров, делают голос агента более естественным и не требуют дорогостоящих видеокарт.

Новый модуль «Управление качеством коммуникаций» анализирует звонки, встречи и чаты сотрудников и ИИ-агентов, выявляет причины потери клиентов и подкрепляет выводы цитатами из разговоров. На основе анализа система рекомендует изменения в скриптах и сценариях. Для ИИ-агентов Robovoice эти изменения могут применяться автоматически после согласования с ответственным сотрудником.

«ИИ развивается стремительно, и инструменты для работы с ним становятся проще. Мы сделали Robovoice удобнее и стабильнее, сохранив главное: гибридную автоматизацию диалогов, установку в закрытом контуре и анонимизацию данных при работе с облачными моделями», — отметил Иван Мельников, директор по развитию продуктов Robin и Robovoice SL Soft fabricaONE.AI.