В РТУ МИРЭА стартовал новый курс «Облачные технологии», разработанный совместно с медицинской компанией «СберЗдоровье». Будущие магистры учатся строить защищенные облачные платформы для медицинских ИИ-помощников — так, чтобы искусственный интеллект приносил пользу врачу, но не мог навредить пациенту. Это важно для будущего цифровой медицины. Доверие к ИИ начинается не с алгоритмов, а с грамотно выстроенной архитектуры и правовых рамок. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Представьте цифрового помощника терапевта: он собирает сводку по завершённой госпитализации к контрольному визиту, анализирует динамику клинических показателей и проверяет числовые факты с помощью детерминированного кода — то есть строгой логики, где каждый результат можно перепроверить. При этом система обязана указывать первоисточник для каждого утверждения, а неоднозначные случаи и итоговый черновик передавать на обязательную проверку человеку. На практических занятиях студенты работают исключительно с синтетическими данными, так что реальные пациенты вне риска.

«Создать прототип ИИ-помощника сегодня значительно проще, чем обеспечить его надёжную работу в медицинском сервисе. Поэтому мы учим студентов проектировать всю платформу: защищать данные, управлять действиями агентов, проверять результаты и контролировать стоимость эксплуатации. Для нас важно, чтобы будущие специалисты умели превращать возможности моделей в полезные для врача инструменты, сохраняя за ним контроль и принятие медицинских решений», - сказал Андрей Руднев, директор по информационным технологиям «СберЗдоровья».

Особое внимание в курсе уделяется архитектурным и правовым ограничениям. ИИ-агент технически лишен возможности самостоятельно ставить диагнозы, делать назначения, изменять исходные документы или сохранять данные без подтверждения со стороны врача. По сути, будущие магистры учатся проектировать «умного помощника со встроенным чувством границ» — и это выгодно отличает программу от многих курсов, где акцент делается лишь на возможностях технологии.

«Наши студенты должны не просто освоить инструменты, а понимать ответственность за каждое решение, которое принимает система. Подготовка специалистов, способных безопасно встраивать искусственный интеллект в чувствительные, социально значимые сферы вроде медицины — это прямая задача университета. Курс вместе со СберЗдоровьем — пример того, как индустрия и вуз вместе готовят кадры для цифрового здравоохранения», - сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.

Вместе с экспертами «СберЗдоровья» магистранты осваивают и передовой технологический стек: подключение внешних источников данных к языковым моделям через протокол контекста модели, построение отказоустойчивых сценариев оркестрации, настройку шлюзов для моделей и инструментов, внедрение политик безопасности в виде кода, а также защиту от вредоносных инструкций в запросах и искажения памяти агента. Отдельный блок посвящён наблюдаемости и экономике: студенты учатся оценивать стоимость каждого успешного действия агента, настраивать лимиты и внедрять механизмы экстренной остановки.

Итогом обучения станет защита работающего прототипа облачной агентной платформы: студенты продемонстрируют отказоустойчивость системы под нагрузкой и индивидуально защитят свои архитектурные решения. Для широкой аудитории это означает простую вещь: цифровая медицина будущего строится не только на умных алгоритмах, но и на специалистах, которые умеют делать эти алгоритмы безопасными и подконтрольными человеку.