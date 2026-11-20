Приступать уже сегодня к созданию суверенного промышленного квантового программного обеспечения, не дожидаясь появления мощного квантового компьютера предложила директор по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева. Площадками по отбору и приоритизации задач для раннего применения квантовых технологий в отраслях промышленности, по ее мнению, могут стать Индустриальные центры компетенций (ИЦК). Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Солнцева пояснила, что российская промышленность должна быть готова к моменту появления промышленного квантового компьютера уже на горизонте 2030-2035 гг.

«Необходимо научиться отбирать задачи, решение которых при помощи квантовых вычислений покажет максимальный эффект в будущем, формулировать технические задания для квантовых программистов, а также организовать саму разработку квантового ПО. Это можно делать уже сейчас – на квантовых эмуляторах. Да, это пока не даст того преимущества в скорости, которое мы получим потом. Но это позволит обучить достаточное количество компетентных квантовых аналитиков и программистов, которые смогут квалифицированно ставить задачу, освоят принципы квантового кодирования и подходы к реальному применению алгоритмов. Нам нужно встретить квантовую эру во всеоружии», - сказала директор по квантовым технологиям.

Для раннего внедрения квантовых вычислений в масштабах страны необходимы системные инструменты разработки квантового программного обеспечения и взаимодействия ученых, квантовых программистов, производственников и бизнеса. Такого рода площадки оперативной разработки были созданы в рамках перехода на отечественное промышленное ПО, и этот успешный опыт является конкурентным преимуществом России - его следует использовать для развития квантового направления.

«Наша страна, я считаю, готова к квантовой практике. Мы только что прошли кейс перехода на отечественное индустриальное ПО. Благодаря Минцифры и Минпромторгу мы создали организационные инструменты в масштабах страны. Прежде всего, это Индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Эти центры формируют требования, объединяют ключевых заказчиков и разработчиков и могут стать основой включения бизнеса в развитие прикладных квантовых технологий», – сказала она.

Екатерина Солнцева также рассказала, что на прошедшей неделе принято решение о создании рабочей группы по квантовым технологиям, которая при технологической поддержке «Росатома» будет координировать создание прикладных квантовых решений для задач российского ритейла. Рабочая группа сформирует отраслевой портфель перспективных задач и пилотных проектов для применения квантовых вычислений и организует взаимодействие с ИТ-вендорами для создания соответствующих решений.